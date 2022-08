¿Cuándo la ganó?

En el 2003 (1-0 vs el Porto) y 2007 (3-1 vs el Sevilla) lo ganó con el AC Milán, luego volvió a conquistarle con el Real Madrid en el 2014 (2-0 vs el Sevilla).

En total, Carlo Ancelotti suma su título internacional número 11, conquistando títulos con la Juventus, AC Milán y Real Madrid.