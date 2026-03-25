Carlo Ancelotti destaca el amistoso de Brasil ante la Francia de Mbappé

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti , se deshizo en elogios este miércoles hacia Kylian Mbappé, su antiguo jugador en el Real Madrid y ahora un "rival" al que tendrán que defender bien porque es "muy peligroso, efectivo y rápido en la finalización".

"Fue bonito trabajar con ellos, me acuerdo del periodo en que estuvimos juntos, con Mbappé también, que marcó muchos goles el año pasado (en el Real Madrid)", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al partido amistoso entre Brasil y Francia, en Estados Unidos.

'Carletto' destacó que el combinado francés tiene "calidad" en todas las líneas del campo, aunque puso el acento en su frente de ataque.

"Es muy importante para la selección brasileña jugar con equilibrio para intentar evitar contragolpes, que es donde son más peligrosos", advirtió.

El exentrenador del Real Madrid descartó, sin embargo, cambiar su plan de juego para enfrentarse a los gallos, un "test muy importante" en el que seguirá apostando por una línea de cuatro delanteros, según dijo.

En este sentido, indicó que buscarán sobre todo hacer un partido equilibrado, "defendiendo bien y jugando bien con la pelota para mostrar la calidad de los cuatro de arriba".

Reacciones de Carlo Ancelotti

No obstante, Ancelotti tendrá que recomponer la defensa, pues varios de sus titulares están lesionados, como Éder Militão, Gabriel Magalhães y Marquinhos, este último con molestias que le impedirán estar contra Francia, pero podría llegar para el amistoso con Croacia, el 31 de marzo.

De esta forma, reveló que contra Francia solo tiene apenas una duda para la zaga, en la que seguro estarán Douglas Santos, Wesley y Léo Pereira.

El también extécnico de París Saint-Germain (PSG) y Bayern Múnich manifestó con pesar que este periodo de selecciones llega "en un momento importante de la temporada" europea, por lo que "es bastante normal que no todos los jugadores estén" debido a problemas físicos.

Preguntado sobre la ausencia de Neymar, quien nunca ha sido llamado por Ancelotti, y el ruido que ha generado su reacción al no ser convocado para estos partidos, el preparador de Reggiolo dijo que "observa y escucha todo", y que "después toma decisiones".

Aunque remarcó que "es normal que en el fútbol todos opinen, pues no hay una universidad".

"Opinar es correcto. En el fútbol no hay una ciencia clara (...) Cada uno tiene su opinión y tengo que respetar la opinión de todos", añadió.

Brasil y Francia se medirán este jueves en el Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston, en un partido preparatorio para el Mundial de 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

FUENTE: EFE