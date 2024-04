Caroline Celico, ex esposa de Kaká confesó el motivo de su separación

Caroline Celico, ex esposa de Kaká

La ex esposa de la leyenda brasileña Kaká Caroline Celico rompió el silencio después de más de 10 años y explicó la razón de la separación, señalando que él siempre la trató bien, pero que ella no era feliz, a pesar de la familia que formaron.

“Siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, comentó Caroline Celico.