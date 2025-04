Michael Amir Murillo: "He progresado mucho con Roberto De Zerbi"

Somos un grupo unido. Mis compañeros, que han jugado en diferentes posiciones, han jugado bien. Se está poniendo difícil, pero los que han jugado lo han hecho bien y esperamos hacerlo mejor para el final de la temporada.

Roberto De Zerbi te mencionó como líder en el vestuario...

No sabía que dijera eso de mí. Hay muchos jugadores con mucha experiencia en el vestuario. Nos hablan y mantienen unido al grupo. Ser nombrado uno de los líderes me motiva y me dan ganas de hablar en el vestuario. El grupo está unido y todos nos comunicamos en el vestuario.

¿Qué posición prefieres?

A lo largo de mi carrera, he jugado en muchas posiciones. He jugado de lateral, de central... Simplemente tengo que apoyar al equipo. Mi posición favorita es el lateral derecho.

¿En qué áreas has mejorado?

A nivel personal, he mejorado mucho tácticamente, en cuanto a mi posicionamiento en el campo con y sin balón. Vengo de una liga diferente con un enfoque táctico distinto. He progresado mucho con este entrenador.

¿Estás en tu mejor momento?

Una lesión te altera el ritmo en la competición. Después de la lesión, jugué dos partidos, así que necesito más para estar en mi mejor nivel.

