Edward Cedeño: ¿Cuándo vuelve a jugar la UD Las Palmas?

El ex de Tarazona viene de ver minutos ante Orlando Pirates donde vio minutos en la segunda parte con la camiseta número 15.

"Muy feliz de estar aquí y sobre todo unirme ya con el grupo para los entrenamientos, si es verdad que he estado poco tiempo en entrenamiento, me he sentido muy bien", expresó Cedeño previo a su primer compromiso con su nuevo equipo.

¿Cuándo vuelve a jugar la UD Las Palmas?

El próximo compromiso de Las Palmas será ante el Brighton el lunes 21 de julio a las 11:00 A.M. el Marbella Football Center.

Luego el jueves al Cádiz y el siguiente sábado al Tenerife, será los próximos compromisos amistosos de Las Palmas.