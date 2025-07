Manny Pacquiao y su inédita respuesta de la decisión de volver al ring

FOTO: Melina Pizano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

¿Por qué regresó Manny Pacquiao?

El filipino de 46 años de edad dejó claro que su esposa fue la principal razón por la cual medirá fuerzas en busca de una hazaña de gran calibre en velada de PBC.

"Fue mi esposa, vio conmigo la última pelea de Mario Barrios y me dijo, oh, puedes pelear con él y vencerlo, yo le pregunté oh sí, de verdad, voy a llamarlos, entonces eso es lo que pasó, porque como sabes, el boxeo es mi pasión, todavía tengo ese movimiento de pies, velocidad y potencia para este deporte", añadió

El originario de Kibawe, Bukidnon enfrentará a un sólido campeón de 30 años de edad, en el pleito estelar de la cartelera que podrás sintonizar a través de la señal de RPC y Telemetro desde las 7:00 P.M. con Lo Mejor del Boxeo.