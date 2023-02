El Liverpool no está a la venta, asegura su propietario

El propietario estadounidense del Liverpool John Henry aseguró en la prensa estadounidense este lunes que el prestigioso club inglés de fútbol no está en venta, contrariamente a lo que un comunicado publicado el pasado mes de noviembre podía dar a entender.

"Soy consciente de que hubo muchos debates y afirmaciones sobre el LFC (Liverpool FC), pero yo me remito a los hechos: nosotros sólo formalizamos un proceso en curso", declaró John Henry, presidente del Fenway Sports Group, la sociedad que controla al Liverpool, en el Boston Sports Journal.

"¿Nos vamos a quedar en Inglaterra para siempre? No. ¿Estamos vendiendo el Liverpool? No. ¿Estamos hablando con inversores sobre el LFC? Sí. ¿Va a pasar algo? Eso creo, pero no será una venta", prosiguió Henry.

Fenway Sports Group (FSG), cuyo principal accionista es John Henry, es propietario del Liverpool desde 2010.

El pasado noviembre, FSG pareció abrir la puerta a una venta de los Reds a través de un comunicado en el que reconocía haber "recibido a menudo señales de interés de terceros que desean convertirse en accionistas del Liverpool (...) FSG ya dejó dicho anteriormente que si se presentaban los términos y las condiciones adecuadas, consideraríamos nuevos accionistas", añadía el texto.

Además del Liverpool, FSG, del que es accionista la estrella de Los Angeles Lakers LeBron James, posee el equipo de béisbol de los Boston Red Sox y la franquicia de hockey sobre hielo de los Pittsburgh Penguins.

FSG desembolsó 340 millones de euros por el Liverpool, en aquel entonces al borde de la quiebra. Según la última clasificación de la revista económica Forbes, el club con seis Champions en su palmarés está valorado actualmente en 4.450 millones de dólares.

La Premier League inglesa, presentada como el campeonato más seguido y el más rentable del mundo, suscita un enorme interés por parte de inversores del mundo entero: sólo cuatro de los veinte equipos de la élite tienen propietarios británicos.

El Liverpool, que recibe el martes al Real Madrid en octavos de final de la Liga de Campeones, es octavo actualmente en la Premier.

FUENTE: AFP