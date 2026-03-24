Champions League: La Premier League podría tener siete equipos en la próxima edición

La Premier League podría contar con siete equipos ingleses en la próxima edición de la Champions League y hasta once equipos en competiciones europeas si se combinan una serie de resultados tanto en la liga doméstica como en los torneos continentales.

Para que se dé esta situación, el Liverpool FC debería proclamarse campeón de la Champions y, al mismo tiempo, acabar entre los cinco primeros en la liga (actualmente es quinto), lo que liberaría una plaza adicional que recaería en el sexto clasificado.

Si ese puesto lo ocupa el Aston Villa, que actualmente es cuarto en la clasificación, y además gana la Liga Europa, obtendría también billete directo, lo que permitiría que incluso el séptimo clasificado accediera a la máxima competición continental.

Este escenario depende también de que Inglaterra mantenga cinco plazas vía coeficiente UEFA, algo que tiene bien encaminado al liderar actualmente el ranking, pese a contar con solo dos equipos en cuartos de final de la Champions.

Gran momento para la Premier League

Si la Premier logra esos siete puestos, todavía tendría dos plazas para la Liga Europa y una para la Liga de Conferencia, aunque las de la segunda competición podrían aumentar a tres si el Crystal Palace, decimocuarto en la Premier League, gana la Liga Conferencia sin acabar en puestos europeos en la liga, lo que le daría acceso adicional a la Liga Europa.

FUENTE: EFE