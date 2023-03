El PSG gana con un Messi que llegó a 300 asistencias en clubes

300 asistencias de Messi

El Brest cometió el error de querer ser demasiado ambicioso y perder por ir a buscar la victoria, ya que ésta acabó cayendo del lado parisino en una contra lanzada por Messi que asistió a Mbappé para superar en el mano a mano a Bizot (90).

Las asistencias del astro argentino se reparten entre Barcelona (269) y PSG (31), a las que habría que contarle las 53 logradas con la selección Argentina.

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1634685311509774336 ¡HISTÓRICO!



Lionel Messi asistió a Mbappé en la victoria del PSG 2-1 sobre el Brest y llegó a 300 asistencias a nivel de clubes. #FutbolRPC pic.twitter.com/ih54c7pQjH — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 11, 2023

Triunfo importante

Con esta victoria, el PSG amplía a 11 puntos su ventaja al frente de la Ligue 1 con respecto a su principal perseguidor, el Marsella (2º), que cerrará la 27ª jornada del campeonato galo el domingo recibiendo al Estrasburgo (17º).

"La gente puede decir que es una pequeña victoria, pero es una victoria al fin y al cabo. No fue perfecto, pero tuvimos muchas ocasiones y no deberíamos haber necesitado de ese gol en el último minuto para ganar", destacó el técnico parisino Christophe Galtier a las cámaras de Canal Plus.

"Venir aquí y ganar tres días después de la decepción de Múnich era muy importante. Estamos en la pelea por el título. Obviamente no es el contexto más favorable, pero la victoria era lo más importante", añadió.