Javier Tebas: "El poder del PSG reposa sobre el silencio de los otros"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas , criticó duramente al PSG y el modelo que representa y aseguró que si ha logrado tener tanto poder en Francia es "por el silencio de los otros".

"Constato que el PSG juega un papel en los medios, sobre todo a través de BeIN Sports (...) Pero el poder del PSG reposa sobre el silencio de los otros, que te convierte en cómplice (...) Los otros clubes no dicen nada porque no se atreven", aseguró Tebas en una entrevista que publica este martes L'Équipe.

Partidario de "romper esa dinámica", arremetió contra los clubes que no respetan el 'fair play', financiero que suele coincidir con los 'clubes estado' que "generan pérdidas colosales año tras año", como sucede en el PSG y en el Manchester City.

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"El PSG parece que se va recuperando, al menos en parte. Va en la buena dirección. Mejor tarde que nunca", aseguró Tebas, que también se mostró crítico "con el modelo de fútbol europeo y mundial que defiende" el presiente del PSG, Nasser Al Khelaifi.

Satisfecho con la retirada del proyecto de la Superliga, el presidente de LaLiga tampoco se mostró entusiasmado con la nueva fórmula de la Liga de Campeones, que consideró "el principal competidor de los campeonatos nacionales en el mercado audiovisual".

Eso se traduce en un descenso de los ingresos televisivos de las ligas medias, al tiempo que hay cuatro fechas más para las competiciones europeas, lo que "sobrecarga el programa".

"No digo que haya que renunciar a las competiciones europeas, ni mucho menos, pero lo esencial es buscar el equilibrio", consideró.

FUENTE: EFE