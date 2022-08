Felipe Borowsky: "Me voy triste por no clasificar"

"Un primer tiempo casi perfecto para nosotros, en el segundo intentamos mostrar buen fútbol, pero hay que darle mérito a Tauro por contrarrestar eso, tuvieron una, concretaron y así es el fútbol", fueron las primeras palabras de Borowsky.

Borowsky analizó los cambios del Tauro y comentó que fueron la clave para empatar el encuentro.

"Los cambios del Tauro fueron más por la izquierda, nos faltó paciencia en el segundo tiempo y al final Concacaf es así, son detalles y nosotros en el segundo tiempo no tuvimos a la altura".

¿Por qué Nicolás Muñoz no tiene tantos minutos?

"Tenemos 3 delanteros buenos y aveces hay partidos que se necesitan delanteros que se muevan más y no tan posicional", afirmó Felipe.

El Sporting jugó mejor en el primer tiempo, pero no supo finalizar las jugadas y eso al final del partido les costó la eliminación.

"Tenemos que entender que tuvimos 6 a 8 llegadas en el primer tiempo y no concretamos, pero creo que hoy el equipo se va con la cabeza arriba, toca seguir trabajando aunque me voy triste por no clasificar"

"Tauro y Sporting son las dos mejores plantillas del país, este torneo son detalles, toca trabajar, pelear 100% en la liga local y concentrarnos en llegar a la final".

Experiencia que se lleva Felipe Borowsky

"Muchas, fue una bonita experiencia, demostramos que somos capaces, la llave fue muy pareja , aveces se gana, otras se pierde, es la tercera llave que tengo con Tauro y es la primera que pierdo", finalizó el DT académico.