Isco sufre fractura de Peroné y es baja con el Betis

El centrocampista internacional del Betis, Isco Alarcón, sufre una nueva fractura en el peroné de la pierna izquierda y estará ausente de los terrenos de juegos durante varios meses, anunció este domingo el club sevillano.

El exfutbolista del Real Madrid, que volvió a la selección española a los 33 años en junio, se lesionó el sábado en un amistoso de pretemporada contra el Málaga, curiosamente el club en el que se dio a conocer.

Las pruebas médicas revelaron que el jugador "sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo".

Isco, baja sensible

En 2024 ya sufrió la misma lesión y estuvo de baja varios meses, antes de regresar a su mejor nivel el año pasado.

Esta lesión es un duro golpe para el Betis, clasificado para la próxima Europa League, y podría llevar al club andaluz a fichar a algún jugador para ocupar ese puesto.

