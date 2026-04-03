Inauguración del estadio del Inter Miami marca el regreso de la MLS tras el parón FIFA

La inauguración del Nu Stadium, el nuevo estadio del Inter Miami , en un duelo frente al Austin FC, marcará este sábado la jornada de la MLS, que retoma la competición tras el parón por la ventana internacional de la FIFA.

"Espectacular conocer la nueva casa, el nuevo estadio, es impresionante. Teníamos ganas de poder jugar ahí, de debutar. Llegó el momento", afirmó Lionel Messi en declaraciones distribuidas este viernes por el club.

"Va a ser un día muy especial para el club por lo que significa tener el nuevo estadio. Un día para disfrutar toda la gente del club, los aficionados y nosotros que somos los primeros en poder jugar en ese estadio nuevo", añadió.

Inter Miami con nueva casa

El Inter Miami ha disputado las cinco primeras jornadas de liga como visitante -con un balance de tres victorias, un empate y una derrota- mientras se ultimaban los últimos detalles del Nu Stadium de cara a su apertura.

El rival de 'Las Garzas' en este día histórico será el Austin FC que entrena el valenciano Nico Estévez, que solo ha sumado cinco puntos en las primeras cinco jornadas de campeonato.

Esta sexta jornada también supone la vuelta de la competición tras el parón por la ventana FIFA, una pausa que la MLS ha decidido incorporar esta temporada, en el contexto del Mundial, después de años en los priorizaba mantener su actividad sin interrupciones.

La apertura del estadio del Inter Miami es también un hito para la liga, que aspira a incorporar otros dos recintos en las próximas temporadas -el del New York City en 2027 y del Chicago Fire en 2028- en su esfuerzo de que sus clubes dispongan de estadios propios.