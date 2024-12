José Fajardo: "Nosotros siempre lo decimos, el objetivo es el mundial"

Momento alto

"Ante Bolivia porque clasificamos, el gol que hice fue muy bonito". En esta Copa América, Panamá logró una clasificación histórica para alcanzar los cuartos de final.

Regalo a su madre

"Eso venía de hace muchos años, tenía eso en la mente de poder regalarle una casa a mi mamá. Ese era el momento, hablé con la gente de CAI que me apoyaron bastante. Quien más sabe que ella se lo merece más y eso es lo que mi familia le pudo dar. Ella la sonrisa lo mostraba, estaba llorando, era sacarla del barrios, ella ha sufrido mucho, ella ha estado sola y era el momento".

En mi barrio vivimos en una zona muy complicada, pero tenemos admiradores que hablan de mi, jugamos al fútbol, charlamos y trato de transmitirle que hoy el fútbol puede lograr muchos sueños.

José Fajardo nos cuenta sobre la sorpresa a su madre.#ALaCandela pic.twitter.com/3C1MzqBxd1 — Deportes RPC (@deportes_rpc) December 13, 2024

"Siempre estamos juntos (Abdiel Ayarza), no teníamos pasaje, los vecinos nos apoyaban. Él empezó en su barrio, yo en mi barrio, yo en la sub-12.

Penal ante Costa Rica

"Los penales los tira Eric Davis pero el profe nos da la libertad a escoger. Yo la mantengo, no hubo más palabras. La cogí porque me sentía con la confianza porque en mi club venía cobrándolos". "Sabíamos que el partido era fundamental, siempre he estado de frente para hacer las cosas bien y la que fallé no puedo lamentarme porque después no salen como uno quiere".

Eliminatorias

"Nosotros siempre lo decimos, el objetivo es el mundial, pero para llegar hay que trabajar para lograr el objetivo ante de...darnos esa tranquilidad de que ya estamos en el mundial pero hay que trabajar".

Futuro

Sobre Universidad Católica hay una opción con el equipo. Siempre hay opciones porque hablé con el representante. Siempre me he mantenido hasta que sea oficial, puede que me compren y seguir. Es un país que conozco muy bien".

Añadió que uno de sus sueños es volver a la MLS. "Cuando la Copa Oro yo me vi con alguien de la MLS y cuando terminamos charlamos".

"Fue una experiencia muy bonita, ver a jun jugador que veías en la televisión y que te está dirigiendo, te llena de fuerza, valor, seguir haciendo las cosas bien. Lástima que arrastraba lesión y no me iba al 100 y a Wayne Rooney le terminaron gritando.

Deseos para el 2025