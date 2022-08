José Luis Rodríguez confiesa la razón de su fichaje en Portugal

"Gracias por la bienvenida espero poder ayudar al equipo en todo lo que pueda, soy un jugador que soy muy rápido me gusta mucho el uno contra uno y espero ayudar al equipo con muchas asistencias y meter los goles".

El jugador panameño confesó las razones que lo hicieron fichar por un equipo en Portugal y agradeció a un amigo, que tuvo experiencia con el Famalicao.

"Hablé con un amigo que jugó aquí el año pasado que es Adrián Marín y me dijo que es un equipo que me puede ayudar mucho, de una ciudad pequeñita y se venía aquí creo que iba a ser una de las mejores opciones podía ser una de , me habló maravillas y empecé a investigar un poco y terminé por decidir venir aquí".

José Luis Rodríguez dijo que jugar en primera división en un país Europeo es uno de los principales sueños de todo jugador de fútbol, lo hizo en España y ahora tendrá que hacerlo en Portugal por cuatro temporadas.

"Lo que sueña un jugador es aspirar en la máxima categoría del fútbol, así como el Mundial de Rusia 2018, dónde tuve la oportunidad de jugar con mi país y estuve en dos Copa Oro en la última anoté dos goles".

AGRADECE A LA FAMILIA, AMIGOS Y A PANAMÁ

"Es importante tener el apoyo de tu familia, tus amigos y tu país, gracias a los fanes por la bienvenida en Instagram les digo que estoy aquí y sudaré los colores de este equipo para darles alegría".