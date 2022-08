Liga Concacaf: Felipe Borowsky afirma que les faltó intensidad 

Para Borowsky la falta de intensidad fue la clave para no reaccionar y perder este crucial partido.

“Tauro jugó un partido muy intenso, no me gusta dar declaración sin evaluar, ver números y analizar bien, pero si tuvimos muchos puntos bajos y esperamos que para el martes no sea así"

Roberto Chen ingresó de cambio pero tuvo que salir a pesar de tener pocos minutos en el terreno de juego y dejaba muchas dudas sobre que pasó con el futbolista que no continuaba en el partido. Borowsky confirmó que Chen sintió molestias.

"Chen entró y a los minutos sintió una molestia en el muslo y tuvo que salir, es parte del fútbol, ahora toca descansar, evaluar y pensar el próximo partido porque la llave está abierta"

El Sporting no fue contundente y dejó muchas dudas con su ofensiva hoy y Felipe dejó claro que un error les costó el partido.

"En la parte ofensiva perdimos muchas pelotas, en estos partidos hay que tener más actitud, nosotros nos jugamos una final, hay que jugar con el cuchillo entre los dientes y tuvimos para concretar no lo hicimos y un error que viene desde la parte derecha nos costó el partido".

Arbitraje

"El arbitraje fue muy permisivo, pero para los dos y nosotros no fuimos intenso, tenemos que aceptar y ser humildes que nos faltó tener más intensidad y toca seguir trabajando para sacar la llave adelante", dijo Borowsky sobre el arbitraje.

El Sporting sufrió dos lesiones en este partido, la de Dupuy y Roberto Chen, dos defensores centrales que dejan en aprieto al Sporting para el partido de vuelta.

La cantera

"Es difícil, son lesiones musculares, hay que ver bien que tienen, al final hay que trabajar, revisar como están, pero tenemos un central de 16 años si no se recuperan, el va para la candela como se dice, aquí no importa si es viejo o nuevo", finalizó el DT académico.

Los dirigidos por Felipe Borowsky buscarán darle vuelta a la llave el próximo martes 23 de agosto en el partido de vuelta. Dicho encuentro se disputará a las 5:00 pm en el Estadio del CD Universitario.