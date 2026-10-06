Lionel Messi lideró el triunfo de Argentina en su emotivo partido de despedida

La selección de Argentina superó por marcador de 3-0 a Benín en emotivo partido de despedida de su estrella Lionel Messi en el Estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires.

Ante un impresionante marco de público, el originario de Rosario saltó al escenario y las escenas emotivas no pararon de legar, desde su entrada en calor y luego al minuto 10' con aplausos para quien por última vez portó la camiseta con aquel histórico dorsal.

La visita se cerró bien en defensa y resistió los ataques argentinos durante los primeros 45' minutos del partido, pero no solo se hicieron notar con su defensa, también en varias ocasiones llegaron al ataque, incluso con un tiro de peligro ante "Dibu" Martínez.

Un siempre brillante Lionel Messi

La albiceleste se presentó al segundo tiempo con una cara distinta, con ritmo y fuerza, para que de inmediato al 46' Lionel Messi sirviera un balón para Nicolás Otamendi para abrir el marcador.

Al 61' el recién ingresado a la cancha Nico Paz tomó la pelota a borde de área y disparó con la pierna izquierda para poner el segundo, en un golazo de pierna izquierda, con también asistencia de Lionel Messi.

El esperado gol de Messi llegó al minuto 71' con definición desde el punto penal, para la explosión de emociones del público y sus compañeros de equipo, que se unieron en un abrazo.

Lionel Messi tuvo otras oportunidades para marcar, hasta golpeando en el poste en un una jugada colectiva, pero finalmente terminó en un 3-0 en el Monumental.

Lágrimas y muchas emociones al finalizar el partido en Buenos Aires, en abrazo con los rivales y sus compañeros que despiden a su capitán.

FUENTE: EFE