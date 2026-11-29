El venezolano Luis Arráez llegó a un acuerdo con los Yankees de Nueva York por tres temporadas y 45 millones de dólares , según informó este domingo el periodista Mark Feinsand de MLB.com.

Arráez, de 29 años, viene de disputar la campaña 2026 con los Gigantes de San Francisco y los Filis de Filadelfia, registrando un promedio de bateo de .310, con 185 imparables, 33 dobles, siete triples, seis cuadrangulares y 64 carreras impulsadas.

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El venezolano terminó segundo en la lucha por el título de bateo de la Liga Nacional, solamente por detrás de su compatriota Gabriel Moreno (.311), de los Diamondbacks de Arizona.

Luis Arráez y su trayectoria en la MLB

Apodado "La Regadera", Arráez conquistó tres títulos de bateo consecutivos con tres organizaciones diferentes: Mellizos de Minnesota (2022), Marlins de Miami (2023) y Padres de San Diego (2024), una hazaña inédita en la historia de las Grandes Ligas.

El venezolano posee un promedio de bateo vitalicio de .316 y se ha caracterizado por su extraordinaria capacidad para conectar la pelota y evitar los ponches.

Su llegada a Nueva York, genera que ocupe la posición de segunda base, aunque también puede jugar en primera y tercera base.

José Caballero tendría un rol más definido como utility o pelear por tiempo de juego en tercera base con Ryan McMahon o el campo corto, dependiendo de lo que pase con George Lombard Jr.