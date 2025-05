Oficial, Luka Modric se va del Real Madrid.

"Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia." añadió.

El astro Croata finalizó el comunicado con gratitud hacia a la institución blanca por los años de alegría y éxitos, "Me voy con el corazón lleno. Lleno de orgullo, de gratitud y de recuerdos imborrables. Y aunque, tras el Mundial de Clubes, ya no vaya a vestir más esta camiseta sobre el césped, yo siempre seré madridista."

Por su parte, el conjunto Merengue emitió una nota de prensa agradeciendo al 10 croata, "El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a quien ya es una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial."

Títulos de Luka Modric con el Real Madrid desde su llegada

Luka ha obtenido 28 títulos con el Real Madrid en las 13 temporadas que estuvo, los cuales figuran: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España, además de ser proclamado con el Balón de Oro en 2018 y el premio The Best.

Modric se despide luego de disputar 590 partidos con los Merengues, en los que ha marcado 43 goles.