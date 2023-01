Real Madrid: ¿Qué pasó entre Rodrygo Goes y Carlo Ancelotti?

El Real Madrid remontó al Villarreal en la Copa del Rey pero esto no fue lo único que dejó este partido debido a una imagen que dejó el extremo brasileño Rodrygo Goes con el técnico italiano Carlo Ancelotti.

Minutos después se apreció como Ancelotti se dirigió hacia Rodrygo y le dijo que tenía que saludarle.

Tras el encuentro, triunfo para el Real Madrid, Ancelotti dio explicaciones sobre lo que pasó: "Rodrygo el cambio es porque estaba algo cargado y he preferido no arriesgar. No ha saludado porque creo que se ha olvidado, no creo que sea por nada. Le dije que no se olvidara de saludarme cuando fuera sustituido".

El cambio salió a la perfección ya que Marco Asensio fue protagonista de la remontada, asistiendo a Vinícius Jr y a Ceballos.