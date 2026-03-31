Béisbol Mayor 2026: Line-ups de Panamá Metro y Oeste para duelo de alto nivel

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúan este martes con el último choque de la ronda regular, para las novenas de Panamá Metro y Panamá Oeste.
El choque programado para jugarse en el Estadio Mariano Rivera, estará en vivo por señal de RPC desde las 7:00 p.m.
Line-up de Panamá Metro - Béisbol Mayor 2026
- Emanuel Forde RF
- Abraham Rodríguez 1B
- Eduardo Thomas SS
- Robert Mullen R
- Keith Hernández DH
- Joshua Cedeño 2B
- Jonathan Rivera LF
- Jairo Carrillo 3B
- Luis Rivera CF
Lanzador abridor: Teodoro Ortega
Line-up de Panamá Oeste
- Gerald Chin 2B
- Yeremy Sánchez CF
- Johan Camargo 3B
- Benjamín Bailey 1B
- Arod Mckenzie DH
- Mauricio Pierre RF
- Mario Sanjur R
- Carlos Bethancourt SS
- Jean Rodríguez LF
Lanzador abridor: Randy Cuentas