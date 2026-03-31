Béisbol Mayor Beisbol mayor Panamá -  31 de marzo de 2026 - 17:45

Béisbol Mayor 2026: Line-ups de Panamá Metro y Oeste para duelo de alto nivel

Panamá Metro y Panamá Oeste se enfrentan en la última fecha de la ronda regular del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

FOTO / FEDEBEIS

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúan este martes con el último choque de la ronda regular, para las novenas de Panamá Metro y Panamá Oeste.

Los vaqueros vienen de sufrir una dolorosa derrota 10-2 ante la novena de Coclé en el Mariano Rivera, mientras que el equipo metropolitano también cayó por pizarra de 4-1 frente a Darién en Metetí.

El choque programado para jugarse en el Estadio Mariano Rivera, estará en vivo por señal de RPC desde las 7:00 p.m.

Line-up de Panamá Metro - Béisbol Mayor 2026

  1. Emanuel Forde RF
  2. Abraham Rodríguez 1B
  3. Eduardo Thomas SS
  4. Robert Mullen R
  5. Keith Hernández DH
  6. Joshua Cedeño 2B
  7. Jonathan Rivera LF
  8. Jairo Carrillo 3B
  9. Luis Rivera CF

Lanzador abridor: Teodoro Ortega

Line-up de Panamá Oeste

  1. Gerald Chin 2B
  2. Yeremy Sánchez CF
  3. Johan Camargo 3B
  4. Benjamín Bailey 1B
  5. Arod Mckenzie DH
  6. Mauricio Pierre RF
  7. Mario Sanjur R
  8. Carlos Bethancourt SS
  9. Jean Rodríguez LF

Lanzador abridor: Randy Cuentas

