Real Madrid vs Villareal: Fecha, hora y donde ver J8 LaLiga

LaLiga. Real Madrid vs Villareal: Fecha, hora y donde ver. Realizada con IA

El campeonato español continúa su rumbo y nos regala partidazo para esta octava jornada. El Real Madrid regresa a su fortín para recibir al Villarreal, en un encuentro crucial donde ambos conjuntos buscarán imponer condiciones y afianzar sus aspiraciones en la clasificación.

El Real Madrid llega a este compromiso en la cuarta posición con 15 puntos, buscando recuperar sensaciones y la senda de la victoria tras su tropiezo previo en el derbi ante el Atlético de Madrid. Los dirigidos por José Mourinho quieren hacer valer la localía en el Santiago Bernabéu para seguir de cerca la lucha por el liderato de LaLiga.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse