El campeonato español continúa su rumbo y nos regala partidazo para esta octava jornada. El Real Madrid regresa a su fortín para recibir al Villarreal, en un encuentro crucial donde ambos conjuntos buscarán imponer condiciones y afianzar sus aspiraciones en la clasificación.
Por su parte, el Villarreal Club de Fútbol se sitúa en la novena plaza de la tabla con 8 unidades. El "Submarino Amarillo" afronta esta salida a la capital con la misión de sumar un resultado positivo que le permita corregir la irregularidad mostrada en el arranque del torneo y escalar puestos hacia los puestos de competición europea.
Real Madrid vs Villareal: Fecha, hora y donde ver J8 LaLiga
- Fecha: sábado 10 de octubre de 2026
- Hora: 2:00 PM
- Lugar: Santiago Bernabéu
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