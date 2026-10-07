FÚTBOL Fútbol Internacional -  7 de octubre de 2026 - 17:09

Real Madrid vs Villareal: Fecha, hora y donde ver J8 LaLiga

El Estadio Santiago Bernabéu se viste de gala para albergar el duelo entre el Real Madrid vs Villareal en la Jornada 8 de LaLiga.

LaLiga. Real Madrid vs Villareal: Fecha

LaLiga. Real Madrid vs Villareal: Fecha, hora y donde ver.

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El campeonato español continúa su rumbo y nos regala partidazo para esta octava jornada. El Real Madrid regresa a su fortín para recibir al Villarreal, en un encuentro crucial donde ambos conjuntos buscarán imponer condiciones y afianzar sus aspiraciones en la clasificación.

El Real Madrid llega a este compromiso en la cuarta posición con 15 puntos, buscando recuperar sensaciones y la senda de la victoria tras su tropiezo previo en el derbi ante el Atlético de Madrid. Los dirigidos por José Mourinho quieren hacer valer la localía en el Santiago Bernabéu para seguir de cerca la lucha por el liderato de LaLiga.

Por su parte, el Villarreal Club de Fútbol se sitúa en la novena plaza de la tabla con 8 unidades. El "Submarino Amarillo" afronta esta salida a la capital con la misión de sumar un resultado positivo que le permita corregir la irregularidad mostrada en el arranque del torneo y escalar puestos hacia los puestos de competición europea.

Real Madrid vs Villareal: Fecha, hora y donde ver J8 LaLiga

  • Fecha: sábado 10 de octubre de 2026
  • Hora: 2:00 PM
  • Lugar: Santiago Bernabéu
  • Dónde seguir: Sigue en las redes sociales de RPC deportes y LBP en RPCTV.COM

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