El FC Barcelona vence al Deportivo La Coruña y se aleja más del Real Madrid

El FC Barcelona logró golear de visita 5-1 al Deportivo La Coruña con Hat Trick de Raphinha en la jornada 14 de LaLiga para seguir más líder que nunca en el torneo y sacarle otra vez 6 puntos al Real Madrid por la derrota ante el Alavés.

Al minuto 2 llegó la primera anotación del Barcelona a cargo de Lamine Yamal en asistencia de Anthony Gordon, pero al minuto 9' llegaba la Ley del Ex con Aubameyang para el 1-1.

Sobre el minuto 20' Anthony Gordon le dio un centro a Dani Olmo que pudo marcar el segundo y mandar al medio tiempo con ventaja al Barcelona.

Raphinha marca doblete con el FC Barcelona

Al minuto 50' apareció Lamine Yamal con un centro donde apareció el pichichi para empujarla y sumar el tercero y el brasileño no se quedó con ese gol nada más, al 84' Gordon lo asistió para el cuarto y cerró en el agregado con su Hat Trick.

El Barcelona es primero con 39 puntos, el Atleti le sigue con 34 y el Real Madrid es tercero con 33.

El miércoles los blaugranas se enfrentarán al Atleti en la fecha 15 a las 3:00 pm.