Sporting San Miguelito y patrocinadores realizan conferencia de prensa sobre la visita del Inter Miami

Sporting San Miguelito vs Inter Miami

Entre lo más destacado de la conferencia de prensa fue cuándo se cuestionó sobre el precio de los boletos para el partido amistoso entre Sporting SM vs Inter Miami y el representante de Show Pro manifestó que estarán desde los 55 dólares y los más caros desde 200.

"Los precios van desde los 55 dólares hasta 275 dólares, hay una gran ventaja es que el estadio está inaugurado, hicimos todo lo posible para tener los mejores precios", destacó Fernando Petit.

Sporting San Miguelito hace posible la visita de Lionel Messi con Inter Miami

Carlos Prida de la empresa internacional Never Say Never señaló que tienen dos años consecutivos organizando la pretemporada del club de la MLS y traerlo a Panamá es muy importante.