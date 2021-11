Toni Kroos piensa que no fue justo el Balón de Oro a Messi

Luego de que Lionel Messi ganara su séptimo Balón de Oro , las reacciones no demoraron en llegar. Esta vez , fue el jugador del Real Madrid Toni Kroos , quién no dudó en dar su opinión en su Podcast.

"En primer lugar debo decir que no me interesa, en absoluto, los premios individuales. No obstante, si los hay, deberían ser justos. En mi opinión, este no es el caso en absoluto. Para mí, Benzema habría sido el número 1 si realmente estuvieras eligiendo al mejor jugador individual, porque veo de cerca lo excepcional que es. No hay duda de que Messi está al lado de Cristiano Ronaldo como el jugador de esta década y tiene cualidades que otros nunca tendrán. Lo que falla en la elección es sobre todo el primer puesto", dijo Toni Kroos en su Podcast.

El alemán también señaló que le votación tendría que haber quedado a favor de su compañero de equipo Benzema en la primera posición, Robert Lewandowski en segundo y en tercer lugar Jorginho.

LIONEL MESSI Y SU SÉPTIMO BALÓN DE ORO

Sin embargo, el resultado fue a favor de Lionel Messi con un total de 613 puntos, 33 puntos arriba de Robert Lewandowski que fue el segundo lugar y Jorginho ocupó la tercera plaza.