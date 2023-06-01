Copa Oro 2023: Conoce la lista preliminar de la Selección de Panamá 

La Selección de Panamá anunció su lista preliminar para la Copa Oro 2023 antes del inicio de la competencia el 16 de junio. La 17.ª edición de la competencia insignia de la Confederación para selecciones nacionales masculinas de Concacaf se jugará entre el 16 de junio y el 16 de julio.
Los 60 jugadores que integran la lista de Copa Oro son los mismos para el Final Four de la Liga de Naciones Concacaf.
Panamá integra el grupo C junto a Costa Rica, El Salvador y un rival por confirmar que saldrá de la ronda preliminar.
LISTA PRELIMINAR DE PANAMÁ PARA LA COPA ORO
- JORLIAN SANCHEZ COMUNICACIONES FC (GUA)
- OMAR VALENCIA NY RED BULLS (USA)
- OSE CORDOBA - PFC LEVSKI SOFIA (BUL)
- CECILIO WATERMAN - COBRESAL (CHI)
- CESAR YANIS - CLUB DEPORTIVO DEL ESTE (PAN)
- JOVANI WELCH - ACADEMICO VISEU FC (POR)
- ALFREDO STEPHENS - ACADEMIA PUERTO CABELLO (VEN)
- JORGE SERRANO C.A. INDEPENDIENTE (PAN)
- CESAR SAMUDIO - CD MARATHON (HON)
- EVERARDO ROSE - A.D.NUEVE DE OCTUBRE (ECU)
- TOMAS RODRIGUEZ - SPORTING SAN MIGUELITO (PAN)
- JIOVANY RAMOS - DEPORTIVO TACHIRA F.C. (VEN)
- SAMIR RAMIREZ 27 - CD PLAZA AMADOR (PAN)
- ALBERTO QUINTERO - CIENCIANO (PER)
- CRISTIAN QUINTERO - LA LUZ (URU)
- RICARDO PHILLIPS CLUB DEPORTIVO DEL ESTE (PAN)
- REYNIEL PERDOMO - ALIANZA FC (PAN)
- RICHARD PERALTA - DEPORTIVO LA GUAIRA F. C. (VEN)
- ANGEL ORELIEN - SPORTING SM (PAN)
- MICHAEL AMIR MURILLO - RSC ANDERLECHT (BEL)
- JOSÉ MURILLO - CD PLAZA AMADOR (PAN)
- ORLANDO MOSQUERA - MONAGAS S.C. (VEN)
- MARTIN MORAN - PFC ETAR VELIKO TARNOVO (BUL)
- RODERICK MILLER - TURAN TOVUZ FC (AZE)
- LUIS MEJIA - UNION ESPAÑOLA (CHI)
- VICTOR MEDINA- TAURO FC (PAN)
- JOSE MATOS - SAN FRANCISCO FC (PAN)
- CRISTIAN MARTÍNEZ - NAJRAN SC (KSA)
- AZARIAS LONDOÑO - COMUNICACIONES FC (GUA)
- ROMEESH IVEY - PFC SPARTAK VARNA (BUL)
- CARLOS HARVEY - PHOENIX RISING FC (USA)
- EDUARDO GUERRERO - FC ZORYA LUGANSK (UKR)
- IRVING GUDIÑO - TAURO FC (PAN)
- FREDDY GÓNDOLA - ALAJUELENSE (CRC)
- ANIBAL GODOY - NASHVILLE SC (USA)
- KEVIN GALVAN SPORTING SAN MIGUELITO (PAN)
- EDGARDO FARIÑA - CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO (PAN)
- JOSE FAJARDO - CUSCO FC (PER)
- FIDEL ESCOBAR - DEPORTIVO SAPRISSA (CRC)
- EMERSON DIMAS - CD PLAZA AMADOR (PAN)
- ISMAEL DIAZ - U.CATOLICA-ECU (ECU)
- JAIME DE GRACIA - CD PLAZA AMADOR (PAN)
- ERIC DAVIS - FK DAC 1904 (SVK)
- HAROLD CUMMINGS - MONAGAS S.C. (VEN)
- RONALDO CORDOBA - HERRERA FC (PAN)
- MICHAEL CASAZOLA - SPORTING SAN MIGUELITO (PAN)
- ADALBERTO CARRASQUILLA - HOUSTON DYNAMO (USA)
- MIGUEL CAMARGO - TAURO FC (PAN)
- OMAR BROWNE - TAURO FC (PAN)
- CESAR BLACKMAN FK DAC 1904 (SVK)
- ROLANDO BLACKBURN - CD FAS (SLV)
- EDGAR BARCENAS - MAZATLAN FC (MEX)
- ABDIEL AYARZA - CUSCO FC (PER)
- RICARDO ÁVILA - CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO (PAN)
- ABDIEL ARROYO - MONAGAS S.C. (VEN)
- AZMAHAR ARIANO - PORTUGUESA F. C. (VEN)
- ANDRÉS ANDRADE - DSC ARMINIA BIELEFELD (GER)
- IVÁN ANDERSON - MONAGAS S.C. (VEN)
- EDUARDO ANDERSON - SAN CARLOS (CRC)
- MARCOS ALLEN - REAL SOCIEDAD MUNICIPAL (HON)