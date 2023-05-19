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Liga de Naciones Concacaf: Lista preliminar de Panamá para Final Four

La Selección de Panamá ya tiene los 60 jugadores que conforman la lista preliminar para el Final Four de la Liga de Naciones Concacaf.

Liga de Naciones Concacaf: Lista preliminar de Panamá para el Final Four 

Liga de Naciones Concacaf: Lista preliminar de Panamá para el Final Four 

Los jugadores en las listas finales de 23 jugadores deben provenir de las listas provisionales.

El onceno canalero se estará enfrentando a Canadá el próximo 15 de junio a las 6:00 p.m en el choque de semifinales.

LISTA PRELIMINAR DE LA SELECCIÓN DE PANAMÁ

  1. LUIS MEJIA - UNION ESPAÑOLA (CHI)
  2. CESAR BLACKMAN - FK DAC 1904 (SVK)
  3. HAROLD CUMMINGS - MONAGAS S.C. (VEN)
  4. FIDEL ESCOBAR - DEPORTIVO SAPRISSA (CRC)
  5. ABDIEL AYARZA - CUSCO FC (PER)
  6. CRISTIAN MARTINEZ - NAJRAN SC (KSA)
  7. ADALBERTO CARRASQUILLA - HOUSTON DYNAMO (USA)
  8. ALFREDO STEPHENS - ACADEMIA PUERTO CABELLO (VEN)
  9. EDGAR YOEL BARCENAS - MAZATLAN FC (MEX)
  10. ISMAEL DIAZ - U.CATOLICA-ECU (ECU)
  11. CESAR SAMUDIO - CD MARATHON (HON)
  12. FREDDY GONDOLA - ALAJUELENSE (CRC)
  13. JOVANI WELCH - ACADEMICO VISEU FC (POR)
  14. ERIC DAVIS FK DAC 1904 (SVK)
  15. ANDRÉS ANDRADE - DSC ARMINIA BIELEFELD (GER)
  16. JOSE FAJARDO (CUSCO FC (PER)
  17. CECILIO WATERMAN - COBRESAL (CHI)
  18. ALBERTO QUINTERO CIENCIANO - (PER)
  19. ANIBAL GODOY - NASHVILLE SC (USA)
  20. CESAR YANIS - CLUB DEPORTIVO DEL ESTE (PAN)
  21. ORLANDO MOSQUERA - MONAGAS S.C. (VEN)
  22. MICHAEL AMIR MICHAEL MURILLO - RSC ANDERLECHT (BEL)
  23. MARTIN MORAN - PFC ETAR VELIKO TARNOVO (BUL)
  24. RODERICK MILLER - URAN TOVUZ FC (AZE)
  25. VICTOR MEDINA - TAURO FC (PAN)
  26. JOSE MATOS - SAN FRANCISCO FC (PAN)
  27. AZARIAS LONDOÑO - COMUNICACIONES FC (GUA)
  28. ROMEESH IVEY - PFC SPARTAK VARNA (BUL)
  29. CARLOS HARVEY - PHOENIX RISING FC (USA)
  30. EDUARDO GUERRERO - FC ZORYA LUGANSK (UKR)
  31. IRVING GUDIÑO - TAURO FC (PAN)
  32. KEVIN GALVAN - SPORTING SAN MIGUELITO (PAN)
  33. EDGARDO FARIÑA - CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO (PAN)
  34. EMERSON DIMAS - CD PLAZA AMADOR (PAN)
  35. JAIME DE GRACIA- CD PLAZA AMADOR (PAN)
  36. RONALDO CORDOBA - HERRERA FC (PAN)
  37. JOSE CORDOBA - PFC LEVSKI SOFIA (BUL)
  38. MICHAEL CASAZOLA - SPORTING SAN MIGUELITO
  39. MIGUEL CAMARGO TAURO FC (PAN)
  40. OMAR BROWNE - TAURO FC (PAN)
  41. ROLANDO BLACKBURN- CD FAS (SLV)
  42. RICARDO AVILA - CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO (PAN)
  43. ABDIEL - MONAGAS S.C. (VEN)
  44. AZMAHAR ANIBAL - PORTUGUESA F. C. (VEN)
  45. ANDERSON IVAN PHOENIX RISING FC (USA)
  46. EDUARDO ANDERSON - AD SAN CARLOS (CRC)
  47. MARCOS ALLEN GONZALEZ - REAL SOCIEDAD (HON)
  48. TOMAS RODRIGUEZ - SPORTING SAN MIGUELITO (PAN)
  49. EVERARDO ROSE - A.D.NUEVE DE OCTUBRE (ECU)
  50. JORLIAN SANCHEZ - COMUNICACIONES FC (GUA)
  51. JORGE LUIS JORGE SERRANO - C.A. INDEPENDIENTE (PAN)
  52. OMAR VALENCIA - NY RED BULLS (USA)
  53. JOSE MURILLO - CD PLAZA AMADOR (PAN)
  54. ANGEL ORELIEN - C.D. HERMANOS (VEN)
  55. RICHARD PERALTA - DEPORTIVO LA GUAIRA F. C. (VEN)
  56. REYNIEL ANTONIO - ALIANZA FC (PAN)
  57. RICARDO PHILLIPS - CLUB DEPORTIVO DEL ESTE (PAN)
  58. CRISTIAN QUINTERO LA LUZ (URU)
  59. SAMIR RAMIREZ CD PLAZA AMADOR (PAN)
  60. JIOVANY RAMOS - DEPORTIVO TACHIRA F.C. (VEN)
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