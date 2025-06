Copa Oro 2025: "Es una oportunidad que deseaba hace muchos años", Jorge Gutiérrez

"Para mi esta oportunidad de disputar una Copa Oro es una oportunidad que deseaba hace muchos años, ahora se me da, se me presenta, estoy feliz de estar aquí con un gran grupo de compañeros y de cuerpo técnico", inició Gutiérrez en Conferencia de Prensa.

"Para mi llegar con minutos a la Copa Oro después de disputar final four y eliminatorias antes de venir, me ha llenado de confianza de venir con mucha más ansia de aportar mi granito de área, que he aprendido durante los últimos años en mi club, llego con buena forma, con mucho más confianza y es lo que he tratado de aportar al equipo, ayudarlo y abriéndome un puesto en la selección", añadió el zurdo ex Tauro FC de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

"Guti" habla del sistema de juego en Copa Oro 2025

"Vengo trabajando con mi club en línea de 5, me encuentro acá en la selección y el profe cambia a línea de 4, creo que esos años en los que he trabajado en línea de 4 y de 5 me han ayudado, pude abrir la la posibilidad de más llegada al arco y en la línea de 4 me siento cómodo, se como trabajar y creo que la confianza y los minutos me han hecho llegar, soltarme un poco más, eso es aparte de la confianza de los compañeros y cuerpo técnico que depositan en mí", destacó.

La oportunidad con "La Roja"

"Para mi en lo personal y para cualquier otro jugador es lo más lindo que puede haber, siempre que salían las convocatorias estaba pendiente porque quería tener la oportunidad de estar acá, sabía que estaba haciendo las cosas bien , con mi rendimiento veía esa oportunidad cerca. Cuando veía que no estaba ahí, ya al día siguiente era otro día y tenía que seguir preparándome porque sabía que la oportunidad iba a llegar, esa fue la mentalidad, preparándome para cuando legara la oportunidad", finalizó el zurdo Jorge Gutiérrez.