Panamá Femenina: "Ser parte de las 23 es especial", Gabriela Villagrand

ITINERARIO EN CHILE

Panamá Mayor tendrá cuatro días de trabajo en Santiago (de jueves a domingo) de los cuales dos serán partidos de entrenamientos con su par de Chile (viernes y domingo). Tanto las prácticas como los partidos serán a las 5:00 p.m. hora chilena (3:00 p.m. de Panamá).

La Selección de Chile también se está preparando para disputar el Repechaje Mundialista. En Nueva Zelanda, jugará un solo y decisivo partido ante el ganador de Haití y Senegal.

GABRIELA VILLAGRAND ANALIZA EL PROCESO DE LA SELECCIÓN

Gabriela Villagrand, 23 años, es un nombre que empieza a ser cada vez más habitual en las convocatorias de la Selección Mayor Femenina. Ha tenido presencia en los últimos torneos importantes disputados, como el Preolímpico 2020 (previo a la pandemia), la primera fase de la actual eliminatoria, el Premundial en Monterrey de julio 2022 y estará en el Repechaje Mundialista que se aproxima entre el 19 y 23 de febrero del 2023.

DE HOUSTON, CON PADRE PANAMEÑO

Nacida un 1 de diciembre de 1999 en Houston, Texas, Estados Unidos, Villagrand es una jugadora que puede ser convocada para Panamá gracias a que su padre nació en nuestro país: “Mis padres, Heather y Ricardo Villagrand, se conocieron cuando él fue a estudiar a Texas. Tengo muchísimos recuerdos de mis visitas a Panamá, las cuales se dan desde pequeña para visitar a mi familia de parte de mi padre, quienes aún viven allí. Panamá es un lugar extremadamente especial para mí. Estoy muy agradecida con mis padres por haberme traído siempre para conectarme con mis raíces panameñas”, comenta desde Santiago de Chile en donde concentra con la selección.

“Cuando llegó el Profe Nacho (Quintana) a la selección quise tener una nueva oportunidad para continuar creciendo como jugadora. Y la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, ya que todos los días trabajamos los aspectos del juego y esto me permite continuar aprendiendo cada vez más. Estoy trabajando muy fuerte día a día y siempre enfocada en el gol”, comenta Gabriela, quien además se muestra agradecida con el DT, el Cuerpo Técnico y las jugadoras por el trato brindando: “Estoy eternamente agradecida al Profe Nacho y su staff por darme la oportunidad de ser parte de esto. También estoy muy agradecida con mis compañeras de selección, quienes me han recibido con los brazos abiertos desde el principio y se han convertido en mi segunda familia. Estoy muy emocionada por este viaje con ellas y espero traer el boleto para la Copa Mundial. Creo que estamos más listas que nunca para dejarlo todo en el campo.”

EL FÚTBOL VENCIÓ A OTROS DEPORTES

Sobre sus inicios en el fútbol, la ex Saprissa de Costa Rica cuenta que empezó cuando tenía solo cinco años de edad: “Inicié en el fútbol por decisión propia, aunque mis padres me empujaron a que realizara varios deportes para ver cuál me gustaba más. El fútbol siempre llevó ventaja porque era el que más disfrutaba. Yo siempre andaba con un balón en los pies”, recuerda la número 17 de Panamá.

Pero sus padres siempre tuvieron claro que apoyarían a su hija en el deporte que ella eligiera. Su compromiso con ella era darle la oportunidad de jugar varios deportes y elegir uno, así que cuando lo eligiera su apoyo sería total: “Si no fuera por ellos no estaría en donde estoy hoy. Están siempre conmigo, en los buenos momentos y también en los difíciles empujándome hacia adelante”.

SUS EQUIPOS, LOS ESTUDIOS Y SU PASO POR COSTA RICA

De pequeña, Villagrand jugó en el Challange Soccer Club de su pueblo, mientras que en los veranos lo hacía en el Aces Semi-Professional WPSL. En la época universitaria jugó cuatro años en la Angelo State University, de donde se graduó en el 2022: «Estudié Ciencias de la Actividad y el Deporte y tengo un Master en Administración de Empresas con especialización en Salud”.

Pero sin dudas, el gran salto a nivel equipos lo dio hace no mucho tiempo: estuvo en el Saprissa de Costa Rica durante casi cuatro meses jugando el último torneo del 2022. Allí firmó su primer contrato profesional y quedó muy agradecida con la oportunidad: “Siempre fue un sueño jugar profesionalmente y le agradezco a Saprissa por haberse fijado en mí. Allí tuve días complicados y otros muy buenos, y pude aprender de un grupo de jugadoras muy talentosas. Además, aproveché para aprender un poco más de español, que sin dudas fue un gran plus”.

En la actualidad, está a la espera de una buena oportunidad y sabe que el repechaje en Nueva Zelanda será una vitrina más que importante para llegar a un nuevo equipo.

DISCIPLINA Y BUENA QUÍMICA

Cuando Gabriela mira bien hacia atrás y analiza lo ocurrido desde el Preolímpico del 2020, en donde los resultados no fueron nada favorables, tiene claro que ha habido un cambio positivo en la Selección Nacional: “Con las chicas y el equipo hemos cambiado para bien. Hay más disciplina a nivel grupal y se nota que hay buena química. Todas las que estamos aquí estamos bien motivadas y mucho más determinadas para lograr el objetivo. Y nuestros entrenadores tienen mucho que ver con esto. Ha sido un proceso largo, pero estamos jugando mejor que nunca. Estoy emocionada por ver nuestro esfuerzo y trabajo realizado en el repechaje”.

El Premundial 2022 en México tampoco fue fácil para la Selección; sin embargo la atacante panameña está segura que se necesitaba un torneo como aquel: “Fue duro, pero era exactamente lo que el equipo necesitaba. Nos demostró que, si realmente queríamos clasificar a la Copa Mundial, deberíamos trabajar mucho más fuerte. Los grandes sueños no llegan solos… Se necesita disciplina, trabajo duro y buena actitud. En estos seis meses lo entendimos: todas sabemos lo que hace falta para lograr el objetivo y hemos logrado trabajar y entrenar como nunca antes. Nadie quiere sentir el dolor de la derrota».

DEMOSTRARLE AL MUNDO DE QUÉ SOMOS CAPACES

“Ser parte de las 23 es especial. Jugar y representar a este país es una de mis grandes bendiciones y una de mis experiencias favoritas de toda la vida. Somos 23 jugadoras que lucharemos para clasificar a nuestra primera Copa Mundial y nos convertiremos en un gran modelo para las futuras generaciones. Quiero mostrarle a todo el mundo de qué somos capaces y que todo es posible cuando uno pone mente y corazón en ello”, comenta emocionada.

CENTROS CON DIRECCIÓN A VILLAGRAND

Sobre lo que puede aportarle al equipo, Gabriela hace hincapié en su juego aéreo y su rol de centro delantera: «Creo que estoy aquí para ofrecer mis puntos fuertes y seguir siendo la jugadora y la persona que soy. Soy muy decidida y sé que puedo hacer cualquier cosa si me lo propongo. Soy buena en las jugadas a balón parado, las cuales me han ayudado a tener impacto en los grandes juegos en el pasado. Cuando tenga la oportunidad, me aseguraré de hacer exactamente eso y de hacer siempre lo que el Profe Nacho espera de mí. Confío en él y creo que él también confía en mí”.

SUEÑO CON UN GOL DECISIVO

Villagrand lleva tres goles con la Selección Nacional: uno vs Rep. Dominicana, otro ante Costa Rica y el tercero ante Aruba. Y más allá de que el gol con Aruba fue por la eliminatoria, Gabriela dice que el más importante fue el que le convirtió a Costa Rica: “Mi gol, con asistencia de Marta (Cox), fue parte de la histórica victoria ante Costa Rica en condición de visitante. Siempre recuerdo ese momento y lo bien que me sentí”.

Gabriela decide terminar la entrevista con algo que tiene en mente en todo momento: “Marcar un gol que ayude a clasificar al Mundial sería una de las cosas más grandes que me podrían suceder. Tal vez ese sueño se haga realidad”.

DATOS CON LA SELECCIÓN

Debut: 28 enero 2020 – Panamá 1-6 Costa Rica – Preolímpico en Houston, Texcas, EEUU.

Partidos oficiales en la era Nacho Quintana: Jugó 3 partidos en la actual eliminatoria

Partidos amistosos en la era Nacho Quintana: Jugó 3 partidos amistosos

Goles en la era Nacho Quintana: 1 por eliminatoria (vs Aruba 9 abril 2022) y 2 en amistosos (1 vs Rep. Dominicana 10 julio 2021 y 1 vs Costa Rica 18 septiembre 2021)

TOTAL PARTIDOS JUGADOS ERA NACHO QUINTANA: 6 partidos y 3 goles