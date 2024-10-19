Toña Is hace su primer llamado a entrenamientos con Panamá Femenina

La nueva entrenadora de la Selección Mayor de Panamá Femenina, Toña Is, ha dado a conocer los nombres de las jugadoras que han sido llamadas a entrenamiento para la semana del 21 de octubre.
CONVOCADAS A ENTRENAR POR TOÑA IS
PORTERAS
YENITH BAILEY SANTA FÉ (PAN)
MARÍA CERVANTES MARIO MÉNDEZ FC (PAN)
DEFENSAS
WENDY NATIS EC BAHIA (BRA)
ELKA MOJICA MARIO MÉNDEZ FC (PAN)
KATHERINE GONZÁLEZ MARIO MÉNDEZ FC (PAN)
YULIETH ARAÚZ MARIO MÉNDEZ FC (PAN)
MICKEYLIS GUTIÉRREZ SANTA FÉ FC (PAN)
DAYANE MADRID SANTA FÉ FC (PAN)
KATHERINE CASTILLO ATL. NACIONAL (COL)
IZAURA THRYANE CHORRILLO FC (PAN)
YOMIRA PINZÓN SANTA FÉ FC (PAN)
REBECA ESPINOSA UMECIT (PAN)
VOLANTES
SCHIANDRA GONZÁLEZ SANTA FÉ FC (PAN)
DEYSIRÉ SALAZAR PANAMÁ CITY (PAN)
CARMEN MONTENEGRO PANAMÁ CITY (PAN)
MARTA COX XOLOS FC (MEX)
LAURIE BATISTA CHORRILLO FC (PAN)
AALIYAH GIL PANAMÁ CITY (PAN)
RILEY TANNER MIDWEST (USA)
ERICKA ARAÚZ MARIO MÉNDEZ FC (PAN)
KARLA RIVAS SANTA FÉ FC (PAN)
EMILY CEDEÑO
DELANTERAS
LINETH CEDEÑO
YEISI FUENTES DIRIANGÉN (NIC)
ALISON ONODERA SANTA FÉ FC (PAN)
FUENTE: FEPAFUT