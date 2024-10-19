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Toña Is hace su primer llamado a entrenamientos con Panamá Femenina

Panamá Femenina tiene nueva entrenadora, Toña Is que hace su primer llamado para entrenamientos a 25 jugadoras.

Toña Is hace llamado a entrenar

Toña Is hace llamado a entrenar

FEPAFUT

La nueva entrenadora de la Selección Mayor de Panamá Femenina, Toña Is, ha dado a conocer los nombres de las jugadoras que han sido llamadas a entrenamiento para la semana del 21 de octubre.

Is contará, para esta primera semana de prácticas, con 25 jugadoras, a quienes presentará su metodología de trabajo con miras a las eliminatorias de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. Durante la semana se dará a conocer la lista de convocadas que viajará a Costa Rica a disputar los dos partidos amistosos ante la selección local, los días 27 y 30 de octubre, correspondientes a la Fecha FIFA de octubre.

CONVOCADAS A ENTRENAR POR TOÑA IS

PORTERAS

YENITH BAILEY SANTA FÉ (PAN)

MARÍA CERVANTES MARIO MÉNDEZ FC (PAN)

DEFENSAS

WENDY NATIS EC BAHIA (BRA)

ELKA MOJICA MARIO MÉNDEZ FC (PAN)

KATHERINE GONZÁLEZ MARIO MÉNDEZ FC (PAN)

YULIETH ARAÚZ MARIO MÉNDEZ FC (PAN)

MICKEYLIS GUTIÉRREZ SANTA FÉ FC (PAN)

DAYANE MADRID SANTA FÉ FC (PAN)

KATHERINE CASTILLO ATL. NACIONAL (COL)

IZAURA THRYANE CHORRILLO FC (PAN)

YOMIRA PINZÓN SANTA FÉ FC (PAN)

REBECA ESPINOSA UMECIT (PAN)

VOLANTES

SCHIANDRA GONZÁLEZ SANTA FÉ FC (PAN)

DEYSIRÉ SALAZAR PANAMÁ CITY (PAN)

CARMEN MONTENEGRO PANAMÁ CITY (PAN)

MARTA COX XOLOS FC (MEX)

LAURIE BATISTA CHORRILLO FC (PAN)

AALIYAH GIL PANAMÁ CITY (PAN)

RILEY TANNER MIDWEST (USA)

ERICKA ARAÚZ MARIO MÉNDEZ FC (PAN)

KARLA RIVAS SANTA FÉ FC (PAN)

EMILY CEDEÑO

DELANTERAS

LINETH CEDEÑO

YEISI FUENTES DIRIANGÉN (NIC)

ALISON ONODERA SANTA FÉ FC (PAN)

FUENTE: FEPAFUT

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