La seleccionadora de Panamá Femenina , la española María Antonia ‘Toña’ Is, calificó este viernes de "injusto" el formato de clasificación del Campeonato Concacaf W, al jugarse el pase al Mundial de Brasil 2027 en un solo partido, aunque aseguró que su equipo está listo para hacer historia ante Canadá.

"Nosotras hablamos en el campo. La presión la tienen ellas, que son las favoritas, y yo siempre respeto mucho al rival, pero mañana se verá en el campo", afirmó Toña Is en la rueda de prensa previa al duelo de cuartos de final que disputarán este sábado en Mansfield (Texas).

La preparadora asturiana cuestionó el sistema de competición, que otorga billete directo al Mundial a partido único y relega a la perdedora a la repesca intercontinental.

Más reacciones de Toña Is

"No nos gusta para nada este formato, me parece injusto. No me parece lógico que dos selecciones clasifiquen a un Mundial y posiblemente a unos Juegos Olímpicos jugando un solo partido. Eso no me parece nada justo", manifestó.

Is denunció también las diferencias entre las instalaciones facilitadas a los equipos durante el torneo: "Tampoco me parecen justas las instalaciones de entrenamiento que nos han dado a unas selecciones y a otras. Hay selecciones que están entrenando en estadios y a otras se nos dan campos que están de color amarillo".

Pese a ello, la seleccionadora subrayó la motivación del vestuario antes del choque ante el combinado canadiense, favorito en las apuestas.

"El equipo está bien, está muy metido, está con muchas ganas. Tiene muchas ganas de hacer historia. Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, pero estamos con las mismas ganas de siempre y no le vamos a poner las cosas fáciles a Canadá, seguro", recalcó.

Panamá, que aspira a disputar su segundo Mundial femenino tras debutar en Australia y Nueva Zelanda 2023, alcanzó los cuartos tras sumar un pleno de victorias en la fase preliminar, con quince goles a favor y dos en contra frente a Curazao, San Cristóbal y Nieves, Aruba y Cuba.

El ganador del choque entre panameñas y canadienses sellará el pase a Brasil 2027 y jugará el próximo martes las semifinales ante el vencedor del cruce entre México y Haití. El perdedor dispondrá de una última oportunidad de clasificación mundialista en la repesca intercontinental el miércoles.

Además de la plaza mundialista, el conjunto canalero persigue su primera clasificación para unos Juegos Olímpicos.

FUENTE: EFE