FUTBOL Marea Roja -  13 de octubre de 2026 - 23:21

Torneo UNCAF U16: Panamá no pudo ante El Salvador en la final

Panamá Sub-16 perdió contra El Salvador y no pudo coronarse campeón del Torneo UNCAF U16 FIFA Forward en el estadio Las Delicias.

Torneo UNCAF U16: Panamá no pudo ante El Salvador en la final
Torneo UNCAF U16: Panamá no pudo ante El Salvador en la finalFOTO: FPF

La Selección de Panamá Sub-16 perdió el título del Torneo UNCAF U16 FIFA Forward ante El Salvador tras caer en penales 5-3 después de igualar 1-1 en la gran final, disputada el martes en el estadio Las Delicias, en Santa Tecla.

El conjunto canalero encontró en José Pierre el primer tanto del encuentro con un golazo de pierna izquierda al 45+2, que permitió a Panamá tomar ventaja antes del cierre de la primera parte.

En el segundo tiempo (65'), los salvadoreños igualaron el encuentro con un tanto de Isaac Kofi.

Con este derrota, el combinado juvenil panameño no pudo conquistar el segundo título de su historia en el Torneo UNCAF FIFA Forward de esta categoría.

La primera coronación de Panamá en este certamen se produjo en la edición de 2018, cuando el equipo dirigido por el entrenador Gary Stempel se consagró campeón en Guatemala.

Resultados de Panamá en el Torneo UNCAF U16

Fecha 1

  • Panamá 1-1 Nicaragua

Fecha 2

  • Panamá 2-1 Puerto Rico

Fecha 3

  • Panamá 1-1 Costa Rica

Final

  • El Salvador 1-1 Panamá (5-3 penales)
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