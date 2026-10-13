Torneo UNCAF U16: Panamá no pudo ante El Salvador en la final

La Selección de Panamá Sub-16 perdió el título del Torneo UNCAF U16 FIFA Forward ante El Salvador tras caer en penales 5-3 después de igualar 1-1 en la gran final, disputada el martes en el estadio Las Delicias, en Santa Tecla.
En el segundo tiempo (65'), los salvadoreños igualaron el encuentro con un tanto de Isaac Kofi.
Con este derrota, el combinado juvenil panameño no pudo conquistar el segundo título de su historia en el Torneo UNCAF FIFA Forward de esta categoría.
La primera coronación de Panamá en este certamen se produjo en la edición de 2018, cuando el equipo dirigido por el entrenador Gary Stempel se consagró campeón en Guatemala.
Resultados de Panamá en el Torneo UNCAF U16
Fecha 1
- Panamá 1-1 Nicaragua
Fecha 2
- Panamá 2-1 Puerto Rico
Fecha 3
- Panamá 1-1 Costa Rica
Final
- El Salvador 1-1 Panamá (5-3 penales)