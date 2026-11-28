La Selección de Panamá Femenina se enfrentará a Haití en el Play-In del Campeonato Concacaf W 2026, con el objetivo de conseguir un boleto al repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

El encuentro se disputará el miércoles 2 de diciembre a las 4:30 p.m. (hora de Panamá) en el Texas Health Mansfield Stadium, en Texas, Estados Unidos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Las dirigidas por la entrenadora española Toña Is llegan a este compromiso tras caer 4-0 ante Canadá en los cuartos de final del certamen regional, resultado que les impidió conseguir la clasificación directa a la cita mundialista.

Por su parte, Haití perdió 4-2 ante México y también tendrá una nueva oportunidad de mantenerse en la lucha por un cupo al Mundial Femenino 2027.

Ambas selecciones buscan disputar su segunda Copa del Mundo consecutiva, luego de haber debutado en la edición de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Panamá Femenina vs Haití: Fecha, hora y estadio

Fecha: Miércoles 2 de diciembre de 2026.

Hora: 4:30 p.m. (hora de Panamá).

Estadio: Texas Health Mansfield Stadium.

Instancia: Play-In del Campeonato Concacaf W 2026.

Partidos del Play-In del Campeonato Concacaf W 2026

Miércoles 2 de diciembre: