Bravos de Atlanta vs Los Ángeles Dodgers: Fecha, hora y dónde ver J2 Serie Divisional

El sábado, Los Ángeles Dodgers , después de prepararse durante toda la temporada para este momento, lucieron más que listos y con potencial para dominar a los Bravos de Atlanta 5-3 en el juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional en la MLB .

El punto es que los Bravos ya están contra la pared después de ser dominados por Tarik Skubal en el Juego 1, y ahora les toca enfrentar a Snell, quien fue célebremente dominante en la SDLN, y también en la SCLN, el año pasado. Ah, y Yoshinobu Yamamoto espera su turno para el Juego 3.