MLB MLB -  4 de octubre de 2026 - 13:47

Bravos de Atlanta vs Los Ángeles Dodgers: Fecha, hora y dónde ver J2 Serie Divisional

Conoce todos los detalles del juego 2 entre Bravos de Atlanta y Los Ángeles Dodgers en la Serie Divisional de la Liga Nacional en la MLB.

Bravos de Atlanta vs Los Ángeles Dodgers: Fecha
Bravos de Atlanta vs Los Ángeles Dodgers: Fecha, hora y dónde ver J2 Serie DivisionalFoto: IA

El punto es que los Bravos ya están contra la pared después de ser dominados por Tarik Skubal en el Juego 1, y ahora les toca enfrentar a Snell, quien fue célebremente dominante en la SDLN, y también en la SCLN, el año pasado. Ah, y Yoshinobu Yamamoto espera su turno para el Juego 3.

BRAVOS DE ATLANTA VS LOS ÁNGELES DODGERS: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J2 DE LA SERIE DIVISIONAL MLB

  • Fecha: Domingo, 4 de octubre de 2026
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Lugar: Dodger Stadium
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión junto a Eric Espino y Elías González

FUENTE: MLB

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