Bravos de Atlanta vs Los Ángeles Dodgers: Fecha, hora y dónde ver J2 Serie Divisional

El sábado, Los Ángeles Dodgers, después de prepararse durante toda la temporada para este momento, lucieron más que listos y con potencial para dominar a los Bravos de Atlanta 5-3 en el juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional en la MLB.
BRAVOS DE ATLANTA VS LOS ÁNGELES DODGERS: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J2 DE LA SERIE DIVISIONAL MLB
- Fecha: Domingo, 4 de octubre de 2026
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Dodger Stadium
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión junto a Eric Espino y Elías González
FUENTE: MLB