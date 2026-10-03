MLB: Dodgers golpearon a los Bravos en el juego 1 de la Serie Divisional

La temperatura al momento del primer pitcheo registró unos ardientes 100° Fahrenheit mientras el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en la MLB entre Los Ángeles Dodgers y los Bravos de Atlanta se ponía en marcha la tarde del sábado en el Dodger Stadium.

Los Dodgers apostaron en grande en la Fecha Límite de Cambios para añadir a Skubal a su implacable rotación de postemporada, y el zurdo respondió en el Juego 1 de la SDLN, ponchando a siete a lo largo de seis entradas de una carrera en la victoria de los Dodgers 5-3 contra Atlanta .

La historia favorece a los Dodgers mientras inician su búsqueda del quinto tricampeonato en la historia de la Serie Mundial. En todas las series de postemporada al mejor de cinco, los equipos que toman ventaja de 1-0 han pasado a ganar la serie en 116 de 160 ocasiones (73%). En Series Divisionales con el actual formato 2-2-1, los equipos que se van arriba 1-0 en casa han avanzado en 42 de 56 veces (75%).

Skubal se acreditó el triunfo lanzando 6.0 episodios de 2 hits, 1 carrera, 1 limpia, 2 bases por bolas y 7 ponches.

Poder en Los Ángeles - MLB

Teoscar Hernández en la cuarta entrada y Max Muncy junto a Kyle Tucker en el sexto episodio pegaron cuadrangulares por los locales, mientras que Sean Murphy (sexto episodio) y Ozzie Albies (noveno episodio), lo hicieron por la visita.