Los Ángeles Dodgers vs Cerveceros de Milwaukee: Fecha, hora y dónde ver J2 NLCS MLB

Los Ángeles Dodgers visitarán a los Cerveceros de Milwaukee en el juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB .

Los Cerveceros tenían a su as en la loma y a un estruendoso American Family Field respaldándolos. Necesitaban el Juego 1. Y lo consiguieron, aferrándose a una tensa victoria por 2-1 sobre los Dodgers la noche del domingo.

En el juego 1, el cuadrangular de Brice Turang contra Tarik Skubal empató el juego en la cuarta entrada. Un inning después, un boleto y un toque de bola pusieron a Garrett Mitchell en posición de anotar, y el venezolano Luis Lara lo remolcó para darle la ventaja a los Cerveceros. El bullpen de Milwaukee se encargó de mantenerla.

En el segundo encuentro, Yoshinobu Yamamoto abrirá por los Dodgers y Logan Henderson lo hará por los Cerveceros.

LOS ÁNGELES DODGERS VS CERVECEROS DE MILWAUKEE: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J2 NLCS