MLB: Cerveceros derrotan a Dodgers en Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Cerveceros de Milwaukee pegaron primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de las Grandes Ligas (MLB) ante Los Angeles Dodgers en el American Family Field de Wisconsin.
Los Dodgers tomaron el comando en el segundo episodio, con Andy Pages conectando imparable para remolcar a su estrella Shohei Ohtani para la primera rayita del partido.
Vinieron de atrás para ganar Juego 1 de la NLSC de la MLB
Los Cerveceros reaccionaron con un "cutarrazo" solitario de Brice Turang para igualar las acciones en la cuarta entrada y en la quinta el venezolano Luis Lara apareció a la hora buena para darle la vuelta, con la definitiva segunda rayita para el 2-1 y triunfo en su ciudad, Milwaukee.
En la lomita DL Hall, Abner Uribe, Aaron Ashby y Trevor Megill se combinaron luego de la salida de Misiorowsky para sellar el triunfo.