MLB: Cerveceros derrotan a Dodgers en Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Cerveceros de Milwaukee pegaron primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de las Grandes Ligas ( MLB ) ante Los Angeles Dodgers en el American Family Field de Wisconsin.

El derecho estelar Jacob Misiorowski tiró 4.1 episodios en un gran cara a cara ante el zurdo Tarik Skubal, permitiendo tan solo 5 imparables y 1 carrera.

Los Dodgers tomaron el comando en el segundo episodio, con Andy Pages conectando imparable para remolcar a su estrella Shohei Ohtani para la primera rayita del partido.

Vinieron de atrás para ganar Juego 1 de la NLSC de la MLB

Los Cerveceros reaccionaron con un "cutarrazo" solitario de Brice Turang para igualar las acciones en la cuarta entrada y en la quinta el venezolano Luis Lara apareció a la hora buena para darle la vuelta, con la definitiva segunda rayita para el 2-1 y triunfo en su ciudad, Milwaukee.

En la lomita DL Hall, Abner Uribe, Aaron Ashby y Trevor Megill se combinaron luego de la salida de Misiorowsky para sellar el triunfo.