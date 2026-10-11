MLB MLB -  11 de octubre de 2026 - 22:40

MLB: Cerveceros derrotan a Dodgers en Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Cerveceros de Milwaukee se llevaron el triunfo en el inicio de la Serie de Campeonato ante Dodgers en la MLB.

MLB: Cerveceros derrotan a Dodgers en Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

MLB: Cerveceros derrotan a Dodgers en Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

FOTO: MLB

Los Cerveceros de Milwaukee pegaron primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de las Grandes Ligas (MLB) ante Los Angeles Dodgers en el American Family Field de Wisconsin.

El derecho estelar Jacob Misiorowski tiró 4.1 episodios en un gran cara a cara ante el zurdo Tarik Skubal, permitiendo tan solo 5 imparables y 1 carrera.

Los Dodgers tomaron el comando en el segundo episodio, con Andy Pages conectando imparable para remolcar a su estrella Shohei Ohtani para la primera rayita del partido.

Vinieron de atrás para ganar Juego 1 de la NLSC de la MLB

Los Cerveceros reaccionaron con un "cutarrazo" solitario de Brice Turang para igualar las acciones en la cuarta entrada y en la quinta el venezolano Luis Lara apareció a la hora buena para darle la vuelta, con la definitiva segunda rayita para el 2-1 y triunfo en su ciudad, Milwaukee.

En la lomita DL Hall, Abner Uribe, Aaron Ashby y Trevor Megill se combinaron luego de la salida de Misiorowsky para sellar el triunfo.

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