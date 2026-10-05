Los Medias Blancas de Chicago suman su segunda victoria contra los Guardianes

Los Medias Blancas de Chicago le ganaron 4-3 a los Guardianes de Cleveland en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana de la MLB, en el Progressive Field para aumentar su ventaja en el camino por el campeonato.

Los Guardianes empezaron ganando el juego desde la baja del primer episodio con un lanzamiento descontrolado del abridor Anthony Kay a la primera base, Kwan y José Ramírez anotaron las dos primeras rayitas.

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Los Medias Blancas se ponen a uno de la serie del Campeonato

Chicago se despertó en la alta de la cuarta entrada tras un imparable al jardín derecho de Munetaka Murakami que permitió la carrera de Kyle Teel para descontar.

Los Medias Blancas terminaron dando la vuelta en la alta del sexto con un doble por el jardín derecho de Braden Montgomery, para empujar a Miguel Vargas y Randal Grichuk.

Chase Meidroth conectó un imparable en ese mismo episodio para empujar a Montgomery. En la baja del octavo Jo Adell pegó doble para que Chase DeLauter anotara la tercera rayita.

El tercer juego de esta serie se jugará el miércoles a las 3:00 pm en el Guaranteed Rate Field.