MLB: Partido para hoy viernes 23 de octubre FOTO: IA - MLB

Las emociones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas ( MLB ) inician este viernes 23 de octubre, con los Tampa Bay Rays visitando a los Cerveceros de Milwaukee en el primer choque de la llave que definirá al campeón de la temporada 2026.

El Clásico de Otoño siempre ofrece historias intrigantes. Este año, una de las más destacadas es el hecho de que ni los Cerveceros ni los Rays han ganado un título de la Serie Mundial.

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