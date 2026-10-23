MLB MLB -  23 de octubre de 2026 - 07:32

MLB: Partido para hoy viernes 23 de octubre

Repasa a continuación el partido a disputarse este viernes 23 de octubre en las Grandes Ligas (MLB).

MLB: Partido para hoy viernes 23 de octubre

MLB: Partido para hoy viernes 23 de octubre

FOTO: IA - MLB

Las emociones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB) inician este viernes 23 de octubre, con los Tampa Bay Rays visitando a los Cerveceros de Milwaukee en el primer choque de la llave que definirá al campeón de la temporada 2026.

El Clásico de Otoño siempre ofrece historias intrigantes. Este año, una de las más destacadas es el hecho de que ni los Cerveceros ni los Rays han ganado un título de la Serie Mundial.

Para este primer compromiso, el mánager Kevin Cash le dará la pelota para abrir a Nick Martínez, mientras que Pat Murphy mandará a la lomita a su estelar Jacob Misiorowski.

Partido para hoy viernes 23 de octubre en la MLB

  • Tampa Bay Rays vs Cerveceros de Milwaukee - American Family Field (7:00 pm en vivo por la señal de RPC)

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