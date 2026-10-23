MLB: Partido para hoy viernes 23 de octubre

Las emociones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB) inician este viernes 23 de octubre, con los Tampa Bay Rays visitando a los Cerveceros de Milwaukee en el primer choque de la llave que definirá al campeón de la temporada 2026.
Para este primer compromiso, el mánager Kevin Cash le dará la pelota para abrir a Nick Martínez, mientras que Pat Murphy mandará a la lomita a su estelar Jacob Misiorowski.
Partido para hoy viernes 23 de octubre en la MLB
- Tampa Bay Rays vs Cerveceros de Milwaukee - American Family Field (7:00 pm en vivo por la señal de RPC)