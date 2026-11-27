El dinámico jugador del cuadro Jazz Chisholm Jr está finalizando un contrato de un año y US$20 millones con los Azulejos de Toronto, informó una fuente a Mark Feinsand de MLB .com. El club no ha confirmado el acuerdo por una temporada, el cual incluye una opción del jugador que, de ser rechazada, se convierte en una opción del club.

Chisholm se fijó metas ambiciosas antes de la temporada del 2026. Tras alcanzar la marca de 30-30 en 130 juegos en el 2025, el dos veces convocado al Juego de Estrellas dijo en los Entrenamientos Primaverales que aspiraba a unirse a Shohei Ohtani como los únicos jugadores en conectar 50 jonrones y robar 50 bases en una misma campaña.

Jazz no alcanzó esa cifra en su temporada de 28 años, terminando con 19 cuadrangulares y 41 estafadas, aunque las lesiones volvieron a jugar un papel importante. Pasó dos veces por la lista de lesionados: una por una distensión en el oblicuo derecho y otra por un esguince en el pulgar derecho. En total, Chisholm registró una línea ofensiva de .231/.312/.399, para un OPS de .711, el más bajo de su carrera.

Eso convirtió al oriundo de las Bahamas en uno de los agentes libres más intrigantes de esta temporada muerta. Su campaña de 31-31 en el 2025 (con OPS de .813) llegó justo después de un 2024 de 24-40, dos años sumamente productivos.

El corrido de bases de Chisholm siguió figurando entre los mejores de MLB la temporada pasada, y su habitual buena defensa dio incluso un paso más allá. Los Yankees lo utilizaron exclusivamente en la intermedia después de que en el pasado había visto acción en la tercera base, el jardín central y el campo corto. Eso se tradujo en un Valor de Carreras a la Defensa de ocho —marca personal— y números especialmente destacados en su alcance (+10 Outs por Encima del Promedio).

Sin embargo, la clave del valor integral de Chisholm radica sin duda en su madero. Su tasa de batazos fuertes en el 2026 (porcentaje de pelotas golpeadas a una velocidad de salida de 95 millas por hora o más), su tasa de ponches y su porcentaje de boletos fueron similares a los que registró en su gran 2025, pese a la caída en los resultados.

La diferencia más llamativa respecto a su perfil del 2025 fue una marcada disminución en su tasa de macetazos, el porcentaje de batazos conectados con la combinación ideal de velocidad de salida y ángulo de lanzamiento. Chisholm terminó con una tasa de macetazos del 8.2% en el 2026, frente al 15.0% del año anterior. En sintonía con eso, bateó un poco más por el suelo en el 2026 (42.1%) que en el 2025 (39.5%).

Una posible explicación para el bajón de Chisholm en el plato fue un rendimiento sorprendentemente pobre contra rectas de cuatro costuras; registró un Valor de Carreras al Bate de -10, la producción más baja de su carrera ante cualquier tipo de lanzamiento en una sola campaña. Chisholm bateó apenas .214/.299/.331 con una tasa de batazos fuertes del 43.6% frente a rectas de cuatro costuras en el 2026. En el 2025 había castigado ese pitcheo con una enorme tasa de batazos fuertes del 53.8% y una línea de .236/.337/.486.

FUENTE: MLB