MLB: Rosters de Rays y Cerveceros para la Serie Mundial 2026

Los Tampa Bay Rays y los Cerveceros de Milwaukee revelaron sus rosters para disputar la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas ( MLB ).

Hace dos meses, este escenario parecía imposible. Brandon Woodruff tenía previsto someterse a una cirugía que pondría fin a su temporada en agosto, perdiéndose la postemporada por cuarto año consecutivo. Fue devastador para el jugador con más tiempo en la organización, quien ya había estado luchando durante años para mantener un regreso desde una cirugía de hombro allá por el 2023.

Y luego ocurrió algo sorprendente.

Empezó a sanar. Empezó a lanzar. Lanzó desde el montículo. Lanzó desde la loma ante bateadores. Un intento de regreso poco probable que requería que Milwaukee llegara hasta la Serie Mundial por primera vez en 44 años, vio a los Cerveceros hacer exactamente eso.

Los Rays hicieron un cambio menor en su roster para la tercera participación de la franquicia en la Serie Mundial, trayendo de vuelta al relevista zurdo Garrett Cleavinger para reemplazar al prospecto lanzallamas Brady Hopkins.

El juego 1 de la serie estará en vivo este viernes por RPC desde las 7:00 p.m. en el American Family Field.

Roster de Rays - MLB

Roster de Cerveceros - MLB

FUENTE: MLB