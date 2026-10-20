Tampa Bay Rays vs Cerveceros de Milwaukee: Fecha, hora y dónde ver J1 Serie Mundial MLB FOTO: IA

Los Cerveceros de Milwaukee se enfrentarán a los Tampa Bay Rays en una emocionante Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas (MLB), donde ambas franquicias buscarán su primer título en Las Mayores.

El conjunto de la Liga Nacional tiene varios días de descanso tras barrer a Los Ángeles Dodgers en cuatro partidos en la Serie de Campeonato, mientras que los Rays eliminaron a los Guardianes de Cleveland del panameño Daniel Espino en seis partidos.

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