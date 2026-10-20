MLB MLB -  20 de octubre de 2026 - 09:46

Tampa Bay Rays vs Cerveceros de Milwaukee: Fecha, hora y dónde ver J1 Serie Mundial MLB

Los Tampa Bay Rays se enfrentan a los Cerveceros de Milwaukee en el juego 1 de la Serie Mundial de la MLB.

Tampa Bay Rays vs Cerveceros de Milwaukee: Fecha

Tampa Bay Rays vs Cerveceros de Milwaukee: Fecha, hora y dónde ver J1 Serie Mundial MLB

FOTO: IA

Los Cerveceros de Milwaukee se enfrentarán a los Tampa Bay Rays en una emocionante Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas (MLB), donde ambas franquicias buscarán su primer título en Las Mayores.

Pat Murphy a sus 67 años y Kevin Cash a sus 48 años, tratarán de darle la gloria a sus equipos, liderando el barco desde el puesto de mánager.

TAMPA BAY RAYS VS CERVECEROS DE MILWAUKEE: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J1 SERIE MUNDIAL MLB

  • Fecha: Viernes, 23 de octubre de 2026
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Lugar: American Family Field
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y seguir en rpctv.com con el Live Blog Posting

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