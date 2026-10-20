Los Cerveceros de Milwaukee se enfrentarán a los Tampa Bay Rays en una emocionante Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas (MLB), donde ambas franquicias buscarán su primer título en Las Mayores.
Pat Murphy a sus 67 años y Kevin Cash a sus 48 años, tratarán de darle la gloria a sus equipos, liderando el barco desde el puesto de mánager.
TAMPA BAY RAYS VS CERVECEROS DE MILWAUKEE: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J1 SERIE MUNDIAL MLB
- Fecha: Viernes, 23 de octubre de 2026
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: American Family Field
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y seguir en rpctv.com con el Live Blog Posting