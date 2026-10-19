MLB: Tampa Bay deja en el camino a Guardianes de Daniel Espino para avanzar a la Serie Mundial

Los Tampa Bay Rays vencieron 7-3 a los Guardianes de Cleveland del panameño Daniel Espino para asegurar su boleto a la Serie Mundial de las Grandes Ligas ( MLB ), luego de ganar la llave de campeonato 4-2 en la Liga Americana.

En la baja del segundo capítulo, Tampa tomó ventaja con un doblete remolcador de dos carreras de Richie Palacios, empujando a Chandler Simpson y Víctor Mesa Jr a la registradora.

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En el tercer episodio aumentarían la ventaja con una rayita anotada por Junior Caminero, luego de un elevado de sacrificio de Jonny DeLuca.

Los Guardianes reaccionarían en el sexto episodio con un sencillo productor de Nathaniel Lowe, que terminó empujando a Chase DeLauter.

En la baja de la séptima entrada, el dominicano Junior Caminero conectó un jonrón de dos carreras para liquidar el encuentro, aunque la visita trató de igualar la pizarra cuando Chase DeLauter y Nathaniel Lowe anotaron en el octavo, pero apareció Yandy Díaz para despachar otro cuadrangular de dos rayitas.

El canalero de 25 años lanzó 1.1 episodios de 1 ponche, para dejar su efectividad en 3.60 en 5.0 entradas con 8 ponches en postemporada.

Freddy Peralta se apuntó la victoria, tras lanzar 5.1 episodios de 5 hits, 1 carrera (1 limpia), 3 bases por bolas y 3 ponches.

A la ofensiva, Caminero destacó conectando de 3-2 con 1 jonrón, 2 empujadas, 2 anotadas y 1 base por bolas.

¿Cuándo inicia la Serie Mundial 2026 de la MLB?

El primer choque entre Rays y Cerveceros de Milwaukee se jugará el viernes 23 de octubre desde las 7:00 p.m. en el American Family Field (en vivo por RPC).