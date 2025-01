NBA: Jimmy Butler está listo para volver con Miami tras suspensión

FOTO: Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Actualidad de Butler en Miami Heat de la NBA

Jimmy Butler quiere un canje y Miami está tratando de cumplir con su petición. Pero mover a Butler y su salario de 48,8 millones de dólares esta temporada probablemente será más complicado de lo que hubiera sido en temporadas pasadas, en gran parte debido a los niveles salariales establecidos como parte del nuevo acuerdo de negociación colectiva que restringen las formas en que los equipos que gastan más pueden hacer ciertos movimientos.

Se trata de una saga que ya dura casi dos meses y que, de una forma u otra, llegará a su punto más crítico en la próxima semana y media. La fecha límite de canjes de la NBA es el 6 de febrero, lo que significa que el lunes podría ser una de las últimas ocasiones en que Butler juegue un partido en casa en Miami.

Partidos para el Heat

El Heat jugará en casa el miércoles contra Cleveland. Después de eso, viajará a San Antonio, Chicago, Filadelfia y Brooklyn, donde jugará cuatro partidos. El partido contra los Nets se jugará el 7 de febrero, un día después de la fecha límite.

Butler ha dicho repetidamente a lo largo de este proceso que todavía ama a Miami, en el sentido fuera de la cancha.

“Amo esta ciudad con todo lo que tengo”, dijo este fin de semana mientras aparecía en un torneo de pádel que copresidió.

El problema, para él, es con el equipo. Butler se convirtió en elegible el verano pasado para una extensión de dos años por 113 millones de dólares que el Heat no le ha ofrecido. El presidente del Heat, Pat Riley, dijo después de la temporada pasada que el equipo tenía reservas sobre un acuerdo de ese tipo, ya que Butler se ha perdido aproximadamente uno de cada cuatro partidos de Miami desde que se unió al equipo.

El experimentado jugador comenzó la temporada diciendo que no estaba molesto por no haber firmado la extensión. Parece que esa postura cambió en las últimas semanas y el equipo anunció a principios de este mes que Butler había solicitado un canje, algo que no puede hacer públicamente según las reglas de la liga.

Butler promedia 17 puntos por partido esta temporada. El 16 de diciembre, contra Detroit, tuvo uno de los mejores partidos en cuanto a estadísticas en la historia del Heat: 35 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias.

En seis apariciones hasta el lunes desde entonces, incluida una en la que salió en el primer cuarto por una enfermedad, Butler está promediando 9.5 puntos, 2.7 rebotes y 4.2 asistencias.

FUENTE: NBA