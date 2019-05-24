Resultados del Giro de Italia
1. Ilnur Zakarin, Rusia, Katusha Alpecin, 5:34:40.
2. Mikel Nieve, España, Mitchelton-Scott, :35 atrás.
3. Mikel Landa, España, Movistar, 1:20.
4. Richard Carapaz, Ecuador, Movistar, 1:38.
5. Bauke Mollema, Holanda, Trek-Segafredo, 1:45.
6. Rafal Majka, Polonia, Bora-Hansgrohe, 2:07.
7. Primoz Roglic, Eslovenia, Jumbo-Visna, 2:57.
8. Vincenzo Nibali, Italia, Bahréin-Mérida, i.t.
9. Pavel Sivakov, Rusia, Ineos, 3:34.
10. Davide Formolo, Italia, Bora-Hansgrohe, 3:50.
1. Jan Polanc, Eslovenia, UAE Team Emirates, 54:28:59.
2. Primoz Roglic, Eslovenia, Jumbo-Visma, 2:25.
3. Ilnur Zakarin, Rusia, Katusha Alpecin, 2:56.
4. Bauke Mollema, Holanda, Trek-Segafredo, 3:06.
5. Vincenzo Nibali, Italia, Bahréin-Mérida, 4:09.
6. Richard Carapaz, Ecuador, Movistar, 4:22.
7. Rafal Majka, Polonia, Bora-Hansgrohe, 4:28.
8. Mikel Landa, España, Movistar, 5:08.
9. Pavel Sivakov, Rusia, Ineos, 7:13.
10. Miguel Ángel López, Colombia, Astana, 7:48.