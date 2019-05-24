Deportes

Resultados del Giro de Italia

The Associated Press

| 24 may 2019 01.21pm

1. Ilnur Zakarin, Rusia, Katusha Alpecin, 5:34:40.

2. Mikel Nieve, España, Mitchelton-Scott, :35 atrás.

3. Mikel Landa, España, Movistar, 1:20.

4. Richard Carapaz, Ecuador, Movistar, 1:38.

5. Bauke Mollema, Holanda, Trek-Segafredo, 1:45.

6. Rafal Majka, Polonia, Bora-Hansgrohe, 2:07.

7. Primoz Roglic, Eslovenia, Jumbo-Visna, 2:57.

8. Vincenzo Nibali, Italia, Bahréin-Mérida, i.t.

9. Pavel Sivakov, Rusia, Ineos, 3:34.

10. Davide Formolo, Italia, Bora-Hansgrohe, 3:50.

1. Jan Polanc, Eslovenia, UAE Team Emirates, 54:28:59.

2. Primoz Roglic, Eslovenia, Jumbo-Visma, 2:25.

3. Ilnur Zakarin, Rusia, Katusha Alpecin, 2:56.

4. Bauke Mollema, Holanda, Trek-Segafredo, 3:06.

5. Vincenzo Nibali, Italia, Bahréin-Mérida, 4:09.

6. Richard Carapaz, Ecuador, Movistar, 4:22.

7. Rafal Majka, Polonia, Bora-Hansgrohe, 4:28.

8. Mikel Landa, España, Movistar, 5:08.

9. Pavel Sivakov, Rusia, Ineos, 7:13.

10. Miguel Ángel López, Colombia, Astana, 7:48.


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