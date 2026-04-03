El PSG le gana al Toulouse con doblete de Ousmane Dembélé

Ousmane Dembele marcó la diferencia en el compromiso del PSG, el primero tras el parón internacional, con el liderato de la Ligue 1 en juego y el partido de ida de cuartos de la Liga de Campeones contra el Liverpool a la vuelta de la esquina, que acabó con triunfo frente al Toulouse.

El doblete del Balón de Oro fue suficiente para que el conjunto de Luis Enrique atravesara por la jornada vigésima octava y sumara su undécima victoria en sus trece partidos recientes por el torneo galo. El Toulouse, también entrenado por un español, Carles Martínez, mantuvo el tipo pero no pudo ampliar a tres victorias seguidas su registro reciente. Algo que no logra desde noviembre del 2024.

Aunque el georgiano Kvicha Kvaratskhelia fue el principal agitador del ataque parisino, fue Dembele el que tuvo una actuación decisiva en un choque que Luis Enrique afrontó con algunos cambios. Casi todo el centro del campo. De hecho, Joao Neves y Vitinha, salieron en la segunda parte. El miércoles, frente el Liverpool, su protagonismo será mayor.

El PSG con victoria para ir a Champions League

El París saint Germain recibirá al Liverpool como líder de la Ligue 1 pase lo que pase el sábado entre el Lens, el otro aspirante a la cima de la tabla, y el Lille. La victoria contra el Toulouse ha elevado a cuatro los puntos de ventaja sobre el segundo. Y eso que el cuadro de Luis Enrique tiene un partido pendiente.

El choque, plano, sólo agitado por las acciones individuales de Kvaratskhelia, se resolvió en diez minutos. Desde el 23 al 33.

Primero cuando el campeón, con muchas más llegadas, se adelantó, en una acción por la derecha de Achraf Hakimi que envió el balón al área. Lo despejó Mark Mckenzie y en la frontal apareció Dembelé para ejecutar una estupenda volea a la que no llegó Guillaume Restes.

Pero solo duró la renta cuatro minutos porque en un córner el conjunto de Carles Martínez lo aprovechó. Lo botó Cristian Casseres, el meta ruso Matvey Safonov no lo pudo controlar, Kvaratskhelia lo despejó mal y Rasmus Nicolaisen, que pasaba por allí, lo envió a la red.

No pudo aguantar el equilibrio el Toulouse y el PSG recuperó la ventaja en el 33, en otra acción a balón parado. Un saque de esquina botado por Kang In Lee que peinó, en el área pequeña Kvaratskhelia. Y en el segundo palo, Dembele, oportuno y bien colocado, marcó desde cerca de la línea de gol.

El choque, plagado de cambios e interrupciones decayó en su ritmo después, con ambos equipos conformes con lo sucedido. Aun así, el PSG firmó el tercero. Lo marcó Gonçalo Ramos que acababa de salir, con un disparo lejano que sorprendió a Restes.