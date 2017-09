Dueño de equipo en la NFL expresa descontento por acción de uno de sus jugadores

El dueño de los Gigantes de Nueva York, John Mara, ha expresado su descontento con el receptor estrella Odell Beckham Jr., después de haber sido penalizado por imitar a un perro orinando durante una celebración de touchdown en el Football Americano de la NFL.

El New York Post citó a Mara diciendo que Beckham se enfrentó a la disciplina interna de los Gigantes después del incidente, que fue penalizado durante el juego.

"No quiero entrar en una discusión sobre esto, pero voy a decir que estoy muy descontento con el comportamiento de Odell el domingo y tenemos la intención de tratar con él internamente", señaló Mara.

Beckham, una de las estrellas más grandes en la NFL, celebró un touchdwon echándose en cuatro patas, alzar una pierna e imitar a un perro cuando orina.

Beckham dijo más tarde en Twitter que su gesto era una declaración política dirigida al presidente Donald Trump tras las críticas del líder estadounidense a los jugadores de la NFL la semana pasada.

Sin embargo, inmediatamente después del partido, Beckham no mencionó a Trump y enfrentó la sanción.

"Estaba en la zona final y anoté un touchdown", dijo Beckham. "Soy un perro, así que actué como un perro, no sé si el libro de reglas dice que no puedes caminar así, así que estaba tratando de encontrar el fantasma imaginario que me hice pipí", agregó el jugador.

La NFL ha relajado un poco las reglas en las celebraciones de touchdown esta temporada después de una serie de penalidades el año pasado.

Sin embargo, las celebraciones que se refieren a una "función corporal" siguen estando prohibidas.