Farruko dice presente en Panamá para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

La inauguración de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 tendrá como artista invitado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez al puertorriqueño Farruko el próximo domingo 12 de abril a las 6:00 P.M.

"Hola que tal Panamá, por acá Farru, mi segunda casa los amo, les tengo noticias, el próximo 12 de abril estamos con los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, no se lo pierdan, vamos a celebrar el deporte, la música, el arte y compartir con toda mi gente linda de Panamá, el Farru, que xopa pelaito", dijo Farruko en un video.

Panamá 2026 reunirá a más de 2,000 atletas de los 15 países miembros de ODESUR, que competirán en 23 disciplinas deportivas. Con esta edición, Panamá busca llevar la organización deportiva A Otro Nivel, apostando por estándares más altos de excelencia, logística, sostenibilidad y hospitalidad.

Bajo el lema “A OTRO NIVEL”, los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 buscan ir más allá de lo deportivo. Nuestro lema representa el crecimiento, la superación y la proyección internacional de Panamá como sede de grandes eventos deportivos. Al igual que el Canal de Panamá, una obra que elevó al país y al mundo A Otro Nivel de conexión y desarrollo, estos Juegos simbolizan el paso de los jóvenes atletas hacia una nueva dimensión de excelencia, compromiso y madurez deportiva.

A Otro Nivel refleja el espíritu de una juventud que avanza, conecta y transforma, llevando al deporte y a la región hacia un futuro más alto y más fuerte.

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Este es un evento deportivo multidisciplinario con atletas de 14 a 17 años de la región. Son organizados por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR).

Fueron creados oficialmente el 25 de mayo de 2012 y se realizan cada cuatro años, el año previo a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Su primera edición se llevó a cabo en Lima, Perú, en septiembre de 2013, con competencias en 19 deportes.