Gianna Woodruff: "Colón está en mi corazón"

Sensaciones

"Me siento muy bien, es mi tercer mundial, el año pasado ir a Tokio me dio mucha confianza y esta confianza que tengo es la que me permitió meterme a las semifinales", destacó Gianna Woodruff que registro un tiempo de 55.21 en la etapa de clasificación.

"Tenía expectativas de meterme pero tenía la confianza suficiente para clasificar, no me puse mucha presión, traté que no me distrajera el ambiente sino enfocarme en mi carrera", mencionó Gianna que estará en el heat 3 junto a la estadounidense Sydney McLaughlin.

FECHA, HORA Y DÓNDE VER LA CARRERA DE GIANNA WOODRUFF EN EL MUNDIAL DE ATLETISMO 2022:

Fecha: Miércoles, 20 de julio

Lugar: Hayward Field

Hora: desde las 8:15 pm

Dónde ver: En vivo por COS FC