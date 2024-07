 Atheyna Bylon siente que ha tenido una gran preparación para París 2024

ATHEYNA BYLON ENTRENÓ EN BRASIL

Bylon obtuvo medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago de Chile y viajó a Brasil para unirse a los campamentos de preparación para la cita olímpica.

"Siento que me he preparado excelente en estos juegos, he venido haciendo campamento con uno de los mejores países que es Brasil, ellos son una gran potencia en estos juegos olímpicos y me han ayudado un montón".

Atheyna Bylon le envió un mensaje a los panameños para que estén pendientes de su pelea en los Juegos Olímpicos de París 2024.